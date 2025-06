V každom z nás sa skrýva kúsok dieťaťa. Známe osobnosti oslávili Deň detí obedom aj krásnymi vyznaniami

Medzinárodný deň detí patrí všetkým ratolestiam ale určite aj tým, ktorí si v sebe zachovali vnútorné dieťa. Spolu so svojimi deťmi ho oslávili aj viaceré známe tváre, ktoré si v prvý júnový deň vyšli spolu so svojimi deťmi za zábavou. Pozrite si, kde všade tento deň strávili.

4. Ondrej Kandráč

Líder kapely Kandráčovci Ondrej Kandráč vychováva spolu s manželkou Erikou tri ratolesti - syna Ondreja a dcérky Emu a Marušku. Na všetky svoje deti je známy košický hudobník nesmierne pyšný a rovnako vášnivo ako hudbu miluje aj ich. V rozhovore pre portál ahojmama.sk dávnejšie prezradil aj to, či sa budú syn a dcéry uberať v jeho umeleckých šľapajach. „Hrávajú, s manželkou sme im pootvorili dvere do sveta hudby, pretože si hovorím, že každý človek by mal mať právo na sebarozvíjanie v tom, na čo je nadaný. Už či z detí budú muzikanti alebo nie, to je v zásade jedno. Vôbec netlačíme na pílu. Budem rád, ak by sa venovali hudbe, ale ak nie, nič sa nestane. Hlavne nech sú čestnými ľuďmi, ktorí pomáhajú ostatným, nie sú zahľadení do seba, ale snažia sa urobiť tento svet lepším,“ povedal v rozhovore Ondrej Kandráč.

Nedávny Deň detí strávila celá rodinka pekne pokope v jednej z reštaurácií a Ondrej tento deň okomentoval nasledujúcimi slovami: „Nech nikdy nikto deťom neukradne detstvo. Krásny Deň detí želáme všetkým, pretože v každom z nás sa skrýva kúsok dieťaťa,“ napísal na sociálnej sieti k spoločnej rodinnej fotografii.

3. Peter Marcin

Aj známy moderátor a herec, ktorý sa do pamäte divákov nezmazateľne zapísal svojou úlohou Františka Stromokocúra v komediálnom seriáli Susedia, má s manželkou Ľubkou už dospelého syna Petra. Ten sa však možno na rozdiel od iných detí hercov nevydal v otcových šľapajach, ale vyštudoval medzinárodný manažment.

Známy zabávač si Deň detí pripomenul spomienkou na svoje detské roky, na sociálnej sieti totiž pridal fotografiu, na ktorej je ako trojročný. „Vzácna fotka z môjho prvého verejného vystúpenia v kostýme šaša, keď som mal tri roky. Želám všetkým veselý deň detí!“ nezabudol popriať Peter Marcin.