Osud sveta budú mať v rukách dve krajiny. Sedem odvážnych predpovedí, ktoré sa skutočne naplnili

Predpovedať budúcnosť je veľmi ťažké. Dôkazom je aj nedávna minulosť. Dokázali by ste si pred 10 rokmi predstaviť udalosti, ktoré sa odohrali v posledných rokoch?

Z väčšiny vízií budúcnosti sú nakoniec len rozprávky. Niektorým ľuďom sa však predsa len podarilo trafiť sa do čierneho a ich predpovede budúcnosti o niekoľko desaťročí neskôr vyvolávajú zimomriavky. Síce nevieme lietať, nečelíme vzbure robotov a s teleportom to tiež nevyšlo tak, ako si mnohí dávnejšie mysleli, no z histórie poznáme viacero prípadov, kedy sa iné odhady skutočne naplnili.

Či už išlo o technológie, spoločenské zmeny alebo veľké historické udalosti, časť z nich bola až znepokojivo presná. Britský televízny kanál Sky HISTORY preto zostavil výber siedmich vízií, ktoré pôsobia, akoby ich autori toho času nakukli do budúcnosti.

7. Nikola Tesla

Vedec a vynálezca Nikola Tesla v rozhovore pre New York Times už v roku 1909 predpovedal vynájdenie Wi-Fi a mobilných telefónov. „Čoskoro bude možné prenášať bezdrôtové správy po celom svete tak jednoducho, že každý jednotlivec bude môcť vlastniť a ovládať svoj vlastný prístroj.“

Z iného rozhovoru je zasa zrejmé, že o vzniku internetu premýšľal viac ako 50 rokov predtým, než sa stal skutočnosťou. „Keď sa dokonale použije bezdrôtová technológia, celá Zem sa premení na obrovský mozog. Budeme schopní medzi sebou okamžite komunikovať bez ohľadu na vzdialenosť.“

Nikola Tesla. Foto: Wikimedia Commons/engraved by T. Johnson

6. Ferdinand Foch

Francúzsky generál Ferdinand Foch bol skúseným vojenským mysliteľom, ktorý slúžil ako vrchný veliteľ spojeneckých síl počas prvej svetovej vojny. Bol presvedčený, že jedine úplná okupácia Porýnia môže v budúcnosti ochrániť Francúzsko pred ďalšou nemeckou agresiou, no jeho varovania a požiadavky zostali bez odozvy.