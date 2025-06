Janka žije vďaka obličkám od manžela aj syna. Podstúpila zákrok, ktorý vo svete videli len tretíkrát

Mário už v sedemnástich prvýkrát vyslovil želanie, že by chcel darovať obličku. O osem rokov neskôr sa jeho sen stal realitou – zachránil život vlastnej mame Jane. No ani tento dar nestačil. Oblička časom zlyhala. A tak do boja o jej život vstúpil ďalší muž, ktorý ju miluje najviac na svete – jej manžel.

Tretia na svete

Za múrmi košickej nemocnice sa podaril unikátny zákrok, aký na svete predtým uskutočnili len dvakrát. Pani Jana Szenczyová totiž žije už so šiestou transplantovanou obličkou. A tentoraz jej ju daroval vlastný manžel, napriek tomu, že nemal rovnakú krvnú skupinu.

„Ja darujem, lebo pán doktor povedal, že dá sa,“ povedal pre Noviny.sk Marko Szenczy, manžel pacientky. Jeho rozhodnutie pomohlo odštartovať 16-hodinovú operáciu, ktorou lekári z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach prepisovali medicínske možnosti.

Foto: unlp.sk

„Je to predovšetkým medicínska výzva pre našich imunológov a nefrológov,“ uviedol doktor Štefan Hulík, transplantačný chirurg. Tím odborníkov musel pripraviť Jankino telo tak, aby aj napriek nezhode krvných skupín neodmietlo nový orgán. „Utlmili sme imunitný systém, aby nerozpoznal transplantovaný orgán,“ vysvetlil MUDr. Igor Gaľa, primár transplantačného oddelenia. Pre tím košických lekárov je to výnimočný medicínsky úspech.

Darovaná z lásky