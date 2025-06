Čo Maroš Kramár spojil, nik nerozdelí. Eva Pavlíková je 39 rokov s mužom, ktorý na prvom rande nič nevidel

„Dcéra jedna, muž ten istý. Katastrofa,“ smiala sa v rozhovore s Petrom Macinom naša skvelá herečka Eva Pavlíková, ktorá s manželom Igorom v týchto dňoch oslávila 39. výročie svadby. Svojho osudového muža spoznala vďaka Marošovi Kramárovi a aj po toľkých rokoch hovorí, že čo Maroš Kramár spojil, už nik nerozdelí.

Šuhajko v okuliaroch

„Pavlíčka, ty si úplný prototyp, ty sa musíš vydať!“ hovoril režisér Jozef Bednárik herečke, ktorá bola preňho múzou a Nitra sa pre ňu stala jasným domovom. Práve v meste pod Zoborom spoznala aj svojho budúceho manžela Igora a to na mieste, kde by vraj sama nikdy neskončila.

„Baby, kto ide so mnou do nočného baru?“ spýtal sa raz večer Evin kolega Maroš Kramár, ktorého vraj vždy brala ako svojho brata a tak išla. „Tamten sa na teba pýtal,“ povedal jej v bare Kramár a ukázal na „šuhajka v okuliaroch“. Ako spomínala v Portréte TA3, Igor sa jej hneď zapáčil, pozvala ho na divadelné predstavenie, no vôbec si neuvedomila, že v ňom hrá takmer nahá.

Nebojte sa, Evička

„Pozvala som ho na predstavenie Zojkin byt, to bolo vtedy slávne predstavenie, kde sa zháňali lístky na čiernom trhu a jednou chybou bolo, že ja som v tom mala totálne priesvitné šaty a všetko mi bolo vidno,“ spomínala Eva Pavlíková, ktorá sa v daný večer sťažovala kolegom, že ako môže ísť takto na javisko, keď v hľadisku bude sedieť jej potenciálny nápadník. „Nebojte sa, Evička, keď vás bude chcieť, tak mu to vôbec nebude prekážať,“ hovoril jej starší kolega. Keď po predstavení uvidela Igora, nemohla veriť vlastným očiam – bol uplakaný a netušila, prečo.