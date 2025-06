Keď Sanelovi ukázal Luník IX, zmohol sa len na jednu vetu. Rytmus nechce, aby jeho syn zabudol na súcit

Patrik Vrbovský nebol vždy hrdý na to, kým je. Narodil sa do sveta, ktorý mu dlhé roky podsúval, že byť Rómom znamená byť menejcenným. Dlho skrýval svoj pôvod, tváril sa, že je Talian, Arab – čokoľvek, len nie to, čo cítil hlboko v sebe. Dnes sa k svojej rómskej krvi hlási otvorene, s rešpektom a hrdosťou, ktorú chce odovzdať aj svojmu synovi Sanelovi. Tomu v týchto dňoch ukázal aj inú časť reality a vzal ho na sídlisko Luník IX, aby si uvedomil, že so všetkými ľuďmi treba mať súcit a pochopenie.

Hanbila sa

To, že je polovičný Róm, sa Patrik Vrbovský dozvedel až v dospelosti. „Predstavte si, že žijete medzi xenofóbnymi a rasistickými názormi. Raz za čas som sa stretol s tým, že ma niekto oslovil ako cigán, ale ja som hovoril, že nemôžem byť cigán, keď mám bielych rodičov. Ja som si o otčimovi skutočne myslel, že je môj otec,“ spomínal v rozhovore pre portál iDnes.cz Patrik, ktorý pravdu tušil oveľa skôr, no o pôvode svojho biologického otca sa dozvedel až v dospelosti. „Hanbil som sa,“ hovoril o časoch, keď sa musel vyrovnať s vlastnou identitou.

„Vyrastal som medzi nimi, ale nie v domnienke, že som jeden z nich. Na základnej alebo strednej škole občas padali nadávky a urážky, ale ja som to dlho hral na to, že som Talian alebo Arab. To je mindrák takých cigánov, ako som ja, ktorí úplne jednoznačne nevyzerajú na svoj pôvod,“ vysvetľoval Rytmus, ktorého mrzelo, že vyrastal v rasistickom prostredí, kde všetkých Rómov ľudia hádzali do jedného vreca a on sám rôznym predsudkom uveril. Rómov mu vykresľovali ako neprispôsobivých, nehygienických a hlúpych ľudí.

„Ja som vo svojom prostredí nemal žiadneho Cigána, v ktorom by som sa mohol vidieť. Až potom, keď sa mi ozval otec a išiel som za ním, som videl niekoho, kto na sebe maká a je Cigán. Vtedy som uvidel, že Cigáni môžu byť aj iní. Vtedy som trochu nadobudol hrdosť,“ vysvetľoval pre Denník N Rytmus, ktorý sa začal o Rómoch vyjadrovať s rešpektom a pochopením. Rovnako tak začal hovoriť o Rómoch z Luníka IX, známeho košického sídliska, ktoré niekoľkokrát navštívil.

Lekcia pre Sanela

„Ja ich neberiem, že sú zvieratá, alebo čo, nechcem, aby bolo odvysielané, že Luník je pre mňa zoologická záhrada... Berú ma, že som cigáň, že robím rap a že som najlepší a to sa mi ľúbi,“ vravel v minulosti pre TopStar Patrik Vrbovský, ktorý po Luníku IX dokonca organizoval exkurzie pre zahraničných raperov, aby im ukázal realitu života na tomto sídlisku. Teraz na Luník IX prvýkrát zobral aj svojho syna Sanela.