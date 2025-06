V talianskom manželstve sú ako Geissenovci. Ľubo Višňovský svoju Katku získal, aj keď mal otravu jedlom

Keď sa stretli prvýkrát, nepreskočila medzi nimi iskra. On bol slávny hokejista s charizmou a meno, ktoré poznalo celé Slovensko a ona marketingovou špecialistkou, ktorú spočiatku vôbec nezaujímal. Aj na prvú správu mu odpísala až po troch mesiacoch. Katka a Ľubo Višňovskí nežijú rozprávku s dokonalým scenárom, ale príbeh plný humoru, nečakaných zvratov, lásky aj strát, ktorý by pokojne mohol konkurovať romantickému filmu.

Prívesok k autu

Prvýkrát sa uvideli v automobilovej firme, kde pracovala v marketingovom oddelení a Ľubomír Višňovský tam prišiel ako známy hokejista robiť tvár novej značke. „On to tak veselo rozpráva, že si kúpil auto a mňa dostal k tomu ako prívesok,“ zasmiala sa v podcaste Beauty(S)Talk.

„Spojila nás vlastne láska k rýchlym autám. Ale inak to láska na prvý pohľad nebola. Nejaký čas sa to celé vyvíjalo,“ priznávala už dávnejšie pre Nový Čas Katka, ktorá sa s Ľubom spoznala už v čase, keď bol v NHL, no práve vtedy bol niekoľko mesiacov doma. „Kto je tá blondína?“ spýtal sa pri výbere auta a na Katku si vypýtal telefónny kontakt. Hoci jej napísal hneď, ona mu na správu odpísala až o tri mesiace.

„Strávili sme celý rok spolu a potom som išla rovno do Ameriky, do LA, kde som si zvykla asi za dva dni,“ priznala. Veľmi rýchlo zistila, aké výhody a nevýhody má život s hokejistom. Celé dni mala nalinkované podľa jeho programu, stala sa jeho kuchárkou, upratovačkou, fyzioterapeutkou aj mentálnou koučkou.

Prvýkrát sa ženil pre úrady

„Mňa to ale vtedy veľmi bavilo, úplne som sa tomu oddala a nič iné som nepoznala,“ vysvetľovala Katka. Brala to ako svoje zamestnanie, ktoré však malo aj tienisté stránky. Často bola sama, odtrhnutá od priateľov a rodiny a hoci sa poznala s partnerkami ostatných hokejistov, nevytvorila si s nimi priateľstvá. Napriek ťažkých chvíľam vedela, že toto je život, ktorý chce žiť a že Ľubomír Višňovský je muž jej života. On sám už bol pritom raz ženatý s modelkou Ninou, ktorú si zobral dokonca dvakrát.