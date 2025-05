Pochudnutá, fľakatá, ale šťastná. Markéta Konvičková svoj boj s nádorom nevzdáva a učí sa mať rada

Už roky trpí vzácnym onkologickým ochorením, ktoré jej ‚cestuje‘ po tele. Nádor, ktorý má v tele, našťastie, nie je zhubný, no má tendenciu sa sťahovať. Z vaječníka sa jej pred časom presunul do uzlín a najnovšie sa usadil v pľúcach. No aj keď nádeje na vyliečenie má česká speváčka Markéta Konvičková len malú, s chorobou sa naučila žiť a ani na chvíľu nad svojím údelom neplače, práve naopak.

Zatiaľ to nejde vyzmizíkovať

Aj keď sa bez liečby nezaobíde, je vďačná, že nemusí - ako mnohí pacienti s nádormi v tele - podstupovať chemoterapiu. „Liečba tohto typu na to nefunguje, pretože to sú ohraničené nádory,“ vysvetlila Konvičková pre Šarm.

Pravidelne však berie špeciálne tabletky a dochádza na hormonálne injekcie. „Bohužiaľ, napriek tomu to zatiaľ nejde vyzmizíkovať,“ uviedla speváčka, ktorú i napriek neustálym komplikáciám viera v lepšiu budúcnosť stále neopúšťa.

Za jednu vec je vďačná

Dalo by sa dokonca povedať, že je v určitom ohľade za svoje zdravotné problémy aj vďačná. Nebyť nich, nikdy by si totiž tak do intenzívne neuvedomila jednu veľmi dôležitú vec.