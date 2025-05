Tomáš v Hollywoode upratuje bazény celebritám: Mám veľké šťastie, no s niektorými to nie je ľahké

„Pôjdeme okolo domu, kde býva Quentin Tarantino a tu zase býva Jack Nicholson,“ hovorí vo videu českého youtubera Davida Drobíka jeho krajan a kamarát Tomáš, ktorý v Hollywoode upratuje bazény celebritám. Vyštudovaný inžinier z Česka si svoj americký sen vydrel vlastnými rukami a to doslova - dnes má vlastnú firmu, dom v Los Angeles, klientelu zvučných mien a sám seba môže nazývať milionárom.

Prišiel a bol nikto

„Tomáš je veľmi zaujímavý a inšpiratívny príklad človeka, ktorý sa presťahoval do Spojených štátov úplne s ničím. Vlastnými rukami si tu vybudoval život až do tej miery, že má dnes vlastnú firmu a kúpil s v LA aj svoj vlastný dom, čo je neuveriteľné,“ prezradil youtuber David Drobík, ktorý žije už niekoľko rokov v Amerike a na svojom kanáli predstavuje aj príbehy spolurodákov z Česka, ktorí za veľkou mlákou skúšajú šťastie.

Ako prezradil Tomáš už v dávnejšom rozhovore, je vyštudovaný stavebný inžinier, ktorý nikdy nepracoval manuálne a celý jeho pracovný život sa odohrával pri počítači. Svoje zamestnanie miloval, no život sa zvrtol úplne iným smerom. „Zhodou okolností som prišiel do LA a dúfam, že mi to odpustíte, ale keď človek príde do LA, ste pre nich kus h*vna,“ priznal otvorene Tomáš, ktorý prišiel do Los Angeles vďaka svojej manželke, ktorá sa tam narodila a nezvládala zimu v Prahe. Do Ameriky išli takmer bez peňazí a začínali od nuly.

Milionári aj herci

Keď Tomáš posielal životopis do rôznych firiem, odmietali ho s tým, že je „prekvalifikovaný“ a tak sa nakoniec zamestnal u Japonca, ktorý sa staral v rôznych domov o fontány, bazény a všetky zariadenia spojené s vodou. Tomáš sa rýchlo naučil základy tejto manuálne práce a povedal si, že skúsi podnikať sám a že získa lukratívnejších klientov. „Mám veľké šťastie, že som beloch, pretože tu sa, bohužiaľ, stále k tým ľuďom chovajú tak, ako sa chovajú. Veľa ľudí napríklad z Mexika napríklad nevie hovoriť po anglicky a to je obrovská bariéra, čo známych ľudí odradí,“ hovoril otvorene rodák z Česka, ktorý pracuje aj pre veľké mená.