Jedno miesto pri sprchovaní zanedbávame. Dôsledkom je zápach a kožné problémy, upozorňuje dermatológ

To, že ste práve vyšli zo sprchy, ešte neznamená, že je vaše telo dokonale čisté. V rámci hygieny sa totiž väčšina ľudí v zhone zabúda venovať jednému miestu na tele, čo môže viesť až k nepríjemnému zápachu či kožným ochoreniam. Neexistuje pritom žiadna špeciálna taktika, ako na to, stačí ho len nezanedbávať.

Mastné ohnisko mikróbov

Odumreté kožné bunky, maz, olej a ďalšie nečistoty, ktoré pokožka prirodzene produkuje, sa ľahko zachytávajú v kožných záhyboch a ani priestor za ušami nie je výnimkou. Práve tam sa nečistoty hromadia omnoho rýchlejšie, než by ste očakávali a podľa dermatológov by sa mal umývať rovnako frekventovane, ako iné časti tela.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

„Ak ste za ušami náhodou poranení a zabudnete sa tam umyť, zvyšuje sa tým riziko vzniku bakteriálnej infekcie,“ vysvetlil pre magazín Parade dermatológ Roger Kapoor, podľa ktorého je oblasť za ušami mastným ohniskom škodlivých mikróbov a zanedbávanie hygieny v tomto prípade môže viesť až k ekzémom či zápalom.

Pozor na okuliare

Nevyčistená oblasť môže navyše začať zapáchať a nahromadené oleje za ušami časom upchajú póry, čo vedie k bolestivým vyrážkam alebo k akné. S čistením tu môže do istej miery pomôcť obyčajný šampón, pretože jeho zloženie je navrhnuté tak, aby rozkladalo mastnotu a baktérie, no aj napriek tomu by sa nikto nemal spoliehať len na to, že sa miesto za ušami samo vyčistí popri umývaní vlasov.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/rawpixel.com

„Pacientom vždy odporúčam umývať sa tam cielene a poriadne, aby sa dostali až k záhybu na zadnej strane ucha, pretože tam sa tie nečistoty jednoducho budú vždy hromadiť,“ radí odborník, podľa ktorého neexistuje žiadna špeciálna metóda čistenia tohto miesta. Stačí len použiť šampón alebo sprchový gél, miesto napeniť, vydrhnúť a ak nosíte okuliare, nezabudnúť umyť ani tie.