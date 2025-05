Problémy majú aj skúsenejší vodiči. Na málo známu dopravnú značku natrafíte i na našich cestách, čo znamená?

Vodiči na cestách denne míňajú množstvo dopravných značiek, ktorých význam by mal byť každému z nich dobre známy. Aj skúsenejší motoristi však občas natrafia na značenie, ktoré nikdy predtým nevideli a vôbec nepoznajú jeho význam. Možno vás to prekvapí, no netreba kvôli tomu ani chodiť za hranice.

Jednou zo značiek, ktorá môže u menej skúsených vodičov vyvolať zmätok, je dopravné označenie upozorňujúce na pohyblivý most. Táto značka varuje pred možným nebezpečenstvom a pripomína vodičom, aby boli pri prejazde opatrní a pozorne sledovali dopravnú situáciu. Nájdete ju napríklad pri prejazde cez Komárno pred sklápacím mostom, ktorý je kvôli bezpečnosti vybavený aj závorami.

Podľa informácií portálu Ahoj Komárno denne prejde týmto mostom približne 6-tisíc účastníkov cestnej premávky a keďže je v prevádzke už od roku 1968, prešiel viacerými opravami.

Tak ako iné výstražné značky, aj táto upozorňuje na možné nebezpečenstvo, ktorému by ste mohli čeliť a to najmä vtedy, ak by ste na most vošli bez rozmyslu a závory by nefungovali.

Značka - Pohyblivý most. Foto: Wikimedia Commons/Ministerstvo dopravy České republiky

Takéto situácie sú však veľmi zriedkavé, preto stačí len venovať pozornosť premávke a riadiť sa dopravnými signálmi. Ak teda od teraz na cestách natrafíte na dopravnú značku upozorňujúcu, že most pred vami umožňuje prechod lodiam a iným plavidlám, budete presne vedieť, čo robiť.