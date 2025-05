Spíme vďaka alkoholu lepšie? Novinárka si dala dva poháriky a v spánkovom laboratóriu zistila pravdu

„Na vedu!“ zvolala novinárka CNN Randi Kayeová, keď si v bare pripíjala s martini a následne sa pobrala do spánkového laboratória. Reportérka chcela vedieť, ako pohárik - či dva - ovplyvňujú spánok človeka a výsledky ju prekvapili.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=10210318849200319&set=a.1483657224114

Dve rôzne noci

Po dvoch pohárikoch martini Kayeovej v Michiganskej univerzite namerali 0,06 promile alkoholu v krvi. „Už teraz vám môžem povedať, že aj tých pár pohárikov pred spaním bude mať dramatický dopad na váš spánok,“ povedal v reportáži profesor a expert na spánok Todd Arnedt, ktorý napojil novinárku Kayeovú na rôzne zariadenia, ktoré ju počas celej noci v spánkovom laboratóriu monitorovali.

Aby mohli experti porovnávať kvalitu spánku, reportérka strávila v laboratóriu aj predchádzajúcu noc, kde monitorovali spánok bez toho, aby si vypila. Keď jej po dvoch rozličných nociach Todd Arnedt ukázal výsledky, videli jasné rozdiely.

Kľúčové tri hodiny

„Keď som si dala alkohol, oveľa rýchlejšie som zaspala,“ povedala Randi Kayeová a expert na spánok jej dal za pravdu, pretože to uvidel aj v grafoch. „Veľmi rýchlo ste zaspali a veľmi rýchlo prišla aj fáza hlbokého spánku,“ pokračoval vo vysvetľovaní a Kayeová si myslela, že sú to dobré správy, no bola na omyle.