Ľudia sú v šoku, čo vlastne drží v ruke. Marianna Ďurianová prehovorila o synovom zranení a statočnosti

Rok po nešťastí prehovorila o vážnom zranení svojho syna. Marianna Ďurianová zverejnila na svojom Instagrame obrázok, na ktorom drží v rukách dve kovové paličky fialovej farby. Mnohým jej sledovateľom to na prvý pohľad ani nenapadlo, no v skutočnosti ide o titánové tyčky, ktoré celý rok spevňovali stehennú kosť jej 12-ročného chlapca.

Statočný Romanko

Ten sa minulý rok pred letnými prázdninami zranil počas futbalového tréningu a musel podstúpiť náročnú operáciu, počas ktorej mu do stehennej kosti tyčky voperovali. Moderátorka teraz bez okolkov opísala, ako zranenie prežívala a vyzdvihla Romanovu statočnosť a trpezlivosť.

Foto: Instagram @mariannadurianova

„Vlani si dva dni pred letnými prázdninami zlomil pri futbale nohu a museli ho operovať. No je to statočný chlapec a napriek tomu, že polovicu prázdnin ležal a tu druhú mu robila spoločnosť aj barla, zvládol to skvele,“ konštatuje Marianna na svojej sociálnej sieti.

Má to za sebou

„Minulý týždeň mu to z nôžky vybrali a ja verím, že toto leto si užije podľa svojich predstáv,“ dodala a poďakovala sa i doktorovi, ktorý sa o Romana na chirurgii staral, za špičkovú prácu a citlivý prístup. „Napriek tomu, že sa s podobnými prípadmi stretáva na dennej báze, pochopil môj strach, plač aj chvíľkové zrútenie sa,“ poznamenala vo svojom príspevku 48-ročná blondínka.