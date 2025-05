Chlapček prestával dýchať, rodičia zúfalo hľadali pomoc. Noro a Filip sa v Bratislave postarali o zázrak

Panika, plač a bezmocnosť. V uliciach Bratislavy sa odohral príbeh, pri ktorom tuhne krv v žilách. Keď sa dvojročný chlapček začal dusiť, jeho rodičia vedeli, že každá sekunda je drahá. Hoci sa ho snažili čo najskôr dostať do nemocnice, v hustej premávke vedeli, že boj s časom nemusia vyhrať.

V zúfalstve preto kontaktovali políciu. „Podľa obdržanej informácie mal oznamovateľ smerovať z miesta svojho pobytu na osobnom motorovom vozidle do jednej z bratislavských nemocníc, keďže jeho dvaapolročný syn sa dusí a je v bezprostrednom ohrození života," informovali bratislavskí policajti na sociálnej sieti.

Norbert a Filip neváhali. V hustej bratislavskej premávke čoskoro zazreli auto rodičov, ktorých dvojročný synček bol v ohrození života a so zapnutými majákmi im otvorili cestu k záchrane.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZBA/posts/pfbid0yL9qdHrdd1dttkKErxfQFnHPAxMa3WQz4MWD7q4eXfxa7YFdFokLj5cEBx9rnPMJl

Viedli ich najrýchlejšou možnou trasou cez mesto až pred nemocnicu, kde auto zastavilo pred urgentným príjmom. „Po príjazde urýchlene dieťa spolu s rodičmi odviedli na centrálny príjem, kde si pacienta do opatery prevzal zdravotnícky personál,“ dodala krajská polícia. Hoci by si mohli povedať, že ich práca sa tým končí, na žiadosť lekárov ešte chvíľu zostali, pripravení pomôcť, ak by to bolo potrebné.

Záchrancovia si podľa slov polície vyslúžili slová vďaky – od lekárov aj rodičov. „Dobrá práca, kolegovia,“ uzatvára polícia.