Po rokoch pri deťoch si zrazu pripadala, že je nikto. Nela Pocisková sa snaží nájsť stratenú harmóniu

Deti jej nielen obrátili život naruby, ale aj trvalo premenili hodnoty, ktoré uznáva. Kedysi sa Nela Pocisková zdala byť závislá na práci a zahltená si neuvedomovala, že dôležitejšie je v skutočnosti niečo celkom iné.

Teraz sa už na život pozerá s väčším nadhľadom a aj keď sa po dlhšom čase opäť pustila do práce a začala sa znova objavovať na pódiách a televíznych obrazovkách, je pred svojím niekdajším ja o krok vpred. V rozhovore pre Šarm priznala, čo si uvedomí vždy, keď prichádza večer domov a čo túži svojim dvom deťom ako mama odovzdať.

V šoubiznise už od štrnástich

Nela sa do sveta šoubiznisu dostala veľmi skoro, už ako štrnásťročnú ju Ján Ďurovčík obsadil do roly Katky v muzikáli Neberte nám princeznú. Dva roky nato sa stala jednou z tvárí obľúbeného seriálu Ordinácia v ružovej záhrade a v roku 2009 sa uplatnila aj ako speváčka v súťaži Eurovision Song Contest, v rámci ktorej s Kamilom Mikulčíkom postúpili až do moskovského semifinále, a zakrátko prišli ďalšie hlavné úlohy: Jednu stvárnila v seriáli Búrlivé víno TV Markíza a ďalšiu v projekte Nemocnica TV JOJ.

S mladučkým Danielom Fischerom pri nakrúcaní Ordinácie v ružovej záhrade (2007) Foto: TV Markíza

Potom však urobila v kariére rázny sek. Vo vzťahu s hercom a spevákom Filipom Tůmom sa jej totiž narodili deti a chcela byť naplno s nimi, čo dodnes ani na sekundu neľutuje.

Privolala si to

„Do šoubiznisu som vhupla veľmi skoro a naraz a potom prišlo obdobie, keď som cítila, že je to už celkom cez. A v tej chvíli som mala pri sebe partnera, s ktorým som si vedela predstaviť mať rodinu a asi som si to privolala, lebo sa mi narodili dve krásne deti, za čo som strašne vďačná – a tie mi dali omnoho viac ako akákoľvek kariéra, úplne sa mi premenili hodnoty,“ hovorí pre Šarm dnes 34-ročná umelkyňa, ktorá si doma pri deťoch postupne viac než kedykoľvek predtým z hĺbky duše uvedomila jednu vec.