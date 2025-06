František sa vzdal svojej práce, aby upratoval mesto s bezdomovcami. Dokázal im vrátiť dôstojnosť

„Ste pre mňa cenní a záleží mi na vás.“ To je veta, ktorú potrebujú počuť mnohí z nás a o to viac tí, ktorých sme vyhnali na okraj spoločnosti. František Kynčl z českého Tábora dáva ľuďom bez domova šancu niečo zmeniť a ukazuje im, že aj keď stratili strechu nad hlavou, nemusia prísť o vlastnú hodnotu. On sám sa vzdal svojej práce záhradníka, aby sa stal ich sprievodcom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159532674472128&set=a.10150218000757128

Vyrezával anjelov

Vždy miloval prírodu, rád sa v nej túlal a ešte ako malý chlapec, ktorý býval na sídlisku, si za miestnym supermarketom v lese urobil malú záhradku. „Tam, kde tečie potôčik. Mal som tam záhon a pestoval som na ňom majoránku,“ spomínal v rozhovore pre český Deník František, ktorý sa nakoniec stal vyučeným záhradníkom. Popri tom začal opracovávať drevo a jeho sochárske diela začali obdivovať aj cudzí ľudia z okolia.

„Do ‚každej‘ práce vkladám aj svoju lásku k Bohu. Chcem, aby sochy vyžarovali pozitívnu energiu, aby ľudí tešili. A keď vyrezávam anjelov, priamo tým Boha uctievam. S anjelmi sa ‚lúčim‘ najhoršie. Toho najväčšieho, akého som zatiaľ urobil, som predať nedokázal. Patrí ku mne a pozerá sa na moju prácu,“ povedal František, ktorý obe profesie nakoniec nechal.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/cbudejovice.charita/posts/pfbid02QTTDmh3FndaDF3yPRcUt35ESC88n6GNiCRPewYikEqi1Ddn1QSCEVCztNu6tWNr5l

Podľa jeho vlastných slov sa jeho srdca „dotkla Božia láska“ a on chcel od základu zmeniť svoj život. Začal sa venovať ľuďom bez domova, ktorých motivoval, aby s ním začali upratovať mesto Tábor a za hodinu práce ich začal vyplácať stravným lístkom v hodnote 60 českých korún, čo je zhruba 2,40 eura. Aby išiel František príkladom, aj on začal pracovať pre technické služby zaisťujúce upratovanie mesta a s ľuďmi bez domova odvtedy spolu niekoľko hodín denne upratujú a menia tým nielen mesto, ale aj seba.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/cbudejovice.charita/posts/pfbid0211gHuWUUVqUay52KYh7EFGy4mTkm1x6BVF7ccA7mpWnXCMGxtGiWppy8gHjDhz8Zl

Opití pracovať nebudeme

„V počiatkoch sme museli na okolie pôsobiť ako nejaký kmeň hotentotov. Raz napríklad napadol sneh, tak sme zobrali náradie a šli odhŕňať chodníky. Na ceste sa mi však kolegovia strácali pri supermarketoch a začínali byť veselí. Tak sme zastavili a musel som im povedať: Hoši, takto to nejde, nebudeme pracovať opití,“ vysvetľoval pre magazín Reportér a dodal, že práca pre mesto má pre ľudí bez domova väčší zmysel, ako sa môže zdať.