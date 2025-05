Túžila po bábätku, no zákerná choroba jej brala nádej. Statočná Mirka je dôkazom, že zázraky sa dejú

Keď mala 28 rokov, nahmatala si hrčku v prsníku a aj keď kontrola u gynekologičky nenasvedčovala tomu, že by malo ísť o niečo vážne, Mirka Marcinová mala čudný pocit, že s ňou niečo nie je v poriadku. Objednala sa na sonografické vyšetrenie, nasledovala biopsia a o tri týždne jej lekári oznámili hroznú správu. Mirka zistila, že má rakovinu prsníka v treťom štádiu.

Strácala nádej

„Zrútil sa mi svet. Nemáme toto ochorenie v rodine, ani mi nenapadlo, že sa mi to môže stať. Cítila som sa zdravá, športovala som, bola som čerstvo zaľúbená,“ priznala pre Národný onkologický ústav statočná Mirka, ktorú po polročnej liečbe chemoterapiou čakala mastektómia pravého prsníka, odstránenie uzlín a rádioterapia.

Choroba hneď na začiatku preverila aj jej nový vzťah, ktorý sa začal len tri mesiace predtým, ako sa Mirka o zákernej diagnóze dozvedela. Marek jej v náročnom období dodával silu, stál pri nej a aj keď obaja veľmi túžili po dieťatku, v tom čase vôbec nevedeli, či to niekedy bude možné. Mirka sa na to svojej onkologičky pýtala už na prvom stretnutí, no keďže po rádioterapii podstúpila hormonálnu liečbu, ktorá tlmí ženské hormóny a má trvať minimálne päť rokov, veľkú nádej nemala.

Pomohli jej výsledky novej štúdie

Podľa vtedajších informácií totiž neexistovala žiadna šanca splodiť v tomto období dieťa. Po viac ako dvoch rokoch však Miroslava Malejčíková z Národného onkologického ústavu svoju pacientku zaskočila prevratnou novinkou.

„V čase Mirkinej liečby boli zverejnené nové výsledky rozsiahlej štúdie. Tá skúmala bezpečné prerušenie hormonálnej liečby na dva roky bez zvýšeného rizika recidívy, aby pacientka mohla otehotnieť. Povedala som jej o tejto možnosti a reálnej šanci na materstvo,“ spomína si lekárka, vďaka ktorej sa Mirka s Marekom začali snažiť o dieťatko. Ich cesta za vytúženým potomkom však vôbec nebola jednoduchá.