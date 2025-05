Luxus vymenila za ordináciu pre chudobných. Lekárka Andrea ošetruje všetkých, na ktorých sme zabudli

Na začiatku to vyzeralo, že pôjde úplne inou cestou. Medicína ju nelákala, očakávania svojich rodičov odmietala a budúcnosť si predstavovala inak. No dnes česká lekárka Andrea Pekárková denne zachraňuje životy tých, na ktorých spoločnosť často zabúda – ľudí bez domova a bez nádeje na akúkoľvek zdravotnú starostlivosť. Andrea neordinuje v nablýskanej ordinácii s drahou výbavou, ale v skromnej ambulancii Armády spásy pre chudobných, kde namiesto titulov, kreditiek a vizitiek rozhodujú dôvera, empatia a ľudskosť. Toto je príbeh lekárky, ktorá si vybrala tých najzraniteľnejších.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1077959477702121&set=a.550177603813647

Hlas Boží

Narodila sa do lekárskej rodiny a prianím jej rodičov bolo, aby pokračovala v ich šľapajach. „Tým prostredím som bola odmalička presiaknutá, ale do mojich 18 rokov som o tom vôbec neuvažovala. Skôr som vzdorovala a nechcela som vôbec študovať medicínu,“ spomínala pre Český rozhlas Andrea, ktorá sa lekárkou nakoniec aj tak stala.

„Rodičia ma nezlomili, to by asi nefungovalo a z donútenia by som na medicínu nikdy nešla. Chodila som ako dobrovoľníčka do centra pre seniorov a postupne som v sebe objavovala určitý talent alebo nadanie na kontakt s ľuďmi,“ prezradila Andrea, ktorá bola už počas štúdia medicíny inou žiačkou ako ostatní.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1103340901830645&set=a.550177603813647

Zapájala sa do zdravotnej starostlivosti o ľudí bez domova v Armáde spásy a keď sa začala prehlbovať jej viera v Boha, vedela, že našla svoje poslanie. „Niekto by to možno pomenoval ako hlas Boží. Vtedy sa vo mne všetko zlomilo a videla som, že toto je dobrá cesta pre môj život, aby som bola užitočná a aby ma to zároveň bavilo,“ vysvetľovala dôvod, prečo sa napriek všetkému rozhodla pre medicínu.

Luxus nebol pre ňu

Práve Andrea bola tou, ktorá stála pri zrode hnutia Medici na ulici, chodila do terénu a už roky lieči v Ordinácii pre chudobných, ktorú vedie Armáda spásy, kde poskytuje zdravotnú starostlivosť tým, ktorým inde nepomôžu – ľuďom bez domova, bez zdravotného poistenia alebo ľuďom z azylových domov a ďalším, ktorí majú obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti. Ako prezradila pre novinky.cz, jej každodennou agendou je ošetrovanie chronických zranení, kožných a parazitárnych ochorení.

Jej práca tak väčšinou vyzerá úplne inak ako bežná činnosť praktických lekárov. „Všeobecne k nám často prichádzajú pacienti s veľmi rozvinutým ochorením. Sú to učebnicové nálezy, ktoré už v bežnej populácii lekári nevidia,“ povedala otvorene Andrea, ktorá si v minulosti vyskúšala prácu aj na luxusných súkromných klinikách, no to vraj nebolo nič pre ňu.