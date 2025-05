Rodičom chýbalo 40-tisíc, no vynašli sa. Tento Slovák si svoj úspech v športovom svete odmakal

Ako chlapec trávil väčšinu času vonku s kamarátmi. Hrával futbal, behal po sídlisku a sníval, že raz bude hokejovým brankárom, ale keďže išlo o veľmi nákladný šport, rodičia ho nasmerovali k atletike. V nej vynikal už na základnej škole a keď sa dostal pod vedenie skúseného trénera, netrvalo dlho a z chlapca z fotografie sa stal žiacky majster Slovenska.

Mal len 18 rokov, keď mu oznámili, že na to, aby zvládol olympiádu, bude musieť trénovať v Mexiku. Cesta do zahraničia však stála 40-tisíc korún a aj napriek tomu, že si jeho rodičia spočiatku mysleli, že takú sumu nedokážu nazbierať, nevzdali to. Oslovili svojich priateľov aj známych, niektorí im darovali 200 korún, iní 500 a peniaze napokon zohnali. Prví sponzori známeho športovca pritom vtedy ešte netušili, že podporili atléta, ktorého spozná celé Slovensko.

Spoznávate chlapca na fotografii?