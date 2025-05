Od toho prvého ju odrádzali. Kristína Tormová našla šťastie až pri Petrovi, ktorý si porozumel s jej deťmi

Na nič sa nehrá, vie sa na seba pozrieť aj s nadhľadom a nevyhýba sa ani vážnejším a náročnejším témam. Taká je herečka, spisovateľka, moderátorka a matka Kristína Tormová, ktorá si svojím úprimným prístupom získala množstvo fanúšikov na sociálnych sieťach.

Dcéra známeho herca Borisa Farkaša má za sebou výrazné kariérne úspechy, napríklad za hlavnú úlohu v trileri Putá ju nominovali na Českého leva. V súkromí ale musela o svoje šťastie poriadne zabojovať, keďže prvé manželstvo jej nevyšlo. Prešli roky, kým mohla po boku svojej životnej lásky spokojne vyhlásiť: „Život s tebou je tým najkrajším, aký som doposiaľ žila. Ďakujem si, že som sa nevzdala a nezanevrela som na lásku." Toto je jej príbeh.

Nebol to osudový muž

Kristína je veľmi bezprostredná a spoločenská. Možno práve to sa kedysi páčilo aj spevákovi Kamilovi Mikulčíkovi, ktorý sa do nej bláznivo zamiloval. O ruku ju žiadal dokonca až trikrát a napokon uspel.

Kristína a Kamil sa spoznali v čase, keď v šoubiznise obaja začínali. Ona trávila viac času v Prahe a hoci jej kariéra mala celkom slušný štart, pravidelné cestovanie domov za svojou láskou ju vyčerpávalo natoľko, že sa nakoniec natrvalo rozhodla zostať v Bratislave.

Od Kamila ju síce mnohí odhovárali, no umelkyňa si postavila hlavu. Bola totiž presvedčená o tom, že práve on je jej osudový muž. Nebolo to tak. Zvláštne bolo už to, že Mikulčík nechcel, aby si po svadbe, ktorá sa uskutočnila v auguste 2009, zobrala jeho priezvisko. No ani nie rok po svadbe obaja svetu oznámili, že ich životné cesty pôjdu opačnými smermi.

