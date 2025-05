Chystá ju spolu s deťmi. Domácu zmrzlinu Nely Pociskovej máte hotovú za chvíľku a chutí ako od Taliana

Už ako 14-ročná odštartovala svoju kariéru na premiére muzikálu Neberte nám princeznú. Známa slovenská herečka a speváčka Nela Pocisková sa do šoubiznisu ponorila ešte predtým, než dospela a ihneď zaznamenala obrovský úspech. Zahrala si v mnohých muzikáloch, filmoch či seriáloch a v 25 rokoch sa prvýkrát stala mamičkou.

Nedá dopustiť na sladké

„Ja som to mala tak, že vlastne my sme neplánovali ani jedno [dieťa], ale to nevadí,“ komentovala neskôr v relácii Bekimovo horúce kreslo. Spolu s príchodom synčeka sa ale pustila do varenia a pečenia. V kuchyni však nestojí sama, sem-tam jej pomáhajú aj deti. Jedno z jedál, na ktorých sa podieľa celá rodinka, je aj chutná jahodovo-banánová zmrzlina.

„Som hrozne na sladké, ale keby som jedla všetko, na čo mám chuť, asi by to dopadlo zle,“ priznáva Nela pre Zoznam. Sladké pochúťky dopraje aj svojim deťom, navyše, ona sama je „veľmi zmrzlinová“, ako povedala pre Plusku. Jej recept na chutnú a zdravú domácu zmrzlinu vám zaberie len pár minút. Je fantastická a bude vám chutiť ako na dovolenke v Taliansku. Dlhšie trvá len posledný krok.

Zmrzlina Nely Pociskovej: