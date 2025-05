Neverí, čo urobila ako slobodomyseľný strelec. Dominika Rošková zažila deň ako z filmov, ktoré pozerávala

Víťazstvá nedosahuje iba na tanečnom parkete, ale aj v súkromnom živote. Tanečnica Dominika Rošková, ktorá si pred pár týždňami podrobila jubilejnú 10. sériu šou Let's Dance, sa na sociálnej sieti pochválila nádhernou správou, ktorá chytí za srdce.

Veľmi funkčný model

Dominika a jej partner Adam sa zoznámili práve vďaka šou Let's Dance, keď ho na priamy prenos priviedol jeho kamarát, youtuber Peter Altof alias Expl0ited. Obaja vraj patria k pravidelným divákom obľúbenej tanečnej súťaže.

Dvojica si rozumie aj napriek vekovému rozdielu. „Ak však má niekto voči tomu predsudky a nejako to rieši, tak môžem len všetkých upokojiť, že je to super. A inšpiráciu a pokoj som čerpala aj u môjho veľkého vzoru Adely Vinczeovej, ktorej to taktiež s mladším manželom klape a mám viacero priateľov, kde sú staršie partnerky, a ukazuje sa to ako veľmi funkčný model,“ uviedla Dominika Rošková v rozhovore pre Diva.sk.

Magický máj

Adam je vraj uvedomelý partner, ktorý je schopný ustáť jej temperament a naopak, Dominika je vďaka povolaniu stále ako keby dieťaťom a nie je typickou ženou v jej veku. „Takže ja som vďaka mojej práci aj Adamovi omladla, stále sa cítim mladá a príde mi, že žijem jeho dvadsaťosemročný život,“ vysvetlila s úsmevom tanečnica, ktorá sa teraz pochválila nádhernou novinou.