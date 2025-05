Sexuálny život sa dá zlepšiť aj po rokoch nespokojnosti. Expertka má liek pre páry, ktoré sa dlho trápia

Fascinuje ju všetko, čo súvisí s ľudskou sexualitou, a to až natoľko, že si pred 30 rokmi urobila doktorát a stala sa profesorkou psychológie, ktorá sa dlhodobo špecializuje na výskum sexuálneho správania. Gurit Birnbaum dnes pomáha párom, pre ktoré je intímny život viac utrpením než radosťou, a dokonca sa jej podarilo nájsť „liek“ pre tých, ktorí sa sexu vyhýbajú úplne.

„Keď som si robila doktorát, zistila som, že pre niektorých ľudí môže byť sex zdrojom radosti a vzrušenia, ale pre iných môže byť utrpením alebo dokonca nudou. Bola som z toho dosť šokovaná. Najvýraznejšie rozdiely sú v dlhodobých vzťahoch,“ vysvetlila The Telegraph profesorka, podľa ktorej to síce v niektorých vzťahoch iskrí aj po rokoch, no väčšinou túžba po zbližovaní sa časom upadá.

Zdravý sexuálny život je podľa nej odrazom celkového stavu vzťahu, no dobrou správou je, že aj tam, kde niečo nefunguje, existuje priestor na zmenu. Sexuálny život nie je nemenný ani po rokoch nespokojnosti, práve naopak. Dá sa pomerne jednoducho zlepšiť a profesorka Birnbaum preto ponúka niekoľko overených tipov, ako si bez zbytočných problémov udržať uspokojivý intímny život až do vysokého veku.

4. Pozor na nudu

Väčšina párov s láskou spomína na prvé mesiace vzťahu plné motýlikov v bruchu, príjemného napätia a nových zážitkov. Tieto pocity však postupne slabnú, za čo môže aj sila prirodzeného inštinktu, ktorý v sebe skrývame. „Keď stretnete niekoho nového, túžba intímne sa s ním zblížiť je vlastne signálom, ktorý vám naznačuje, že tá osoba by pre vás mohla byť vhodným partnerom. Vedie vás to k zisťovaniu, či ste kompatibilní, no postupom času tú zúfalú túžbu pociťovať prestanete,“ vysvetlila odborníčka.

Na jednej strane to podľa nej otvára priestor pre vytvorenie stability vo vzťahu, no na strane druhej to spôsobuje, že partner v našich očiach už nie je tak veľmi žiadaný a ešte o niečo náročnejšie sa s týmito pocitmi pracuje v momente, kedy už ani jeden z dvojice nemá na očiach nasadené ružové okuliare.