Chceli z neho spraviť slovenského prezidenta. Miroslav Donutil vie, prečo nikdy nevstúpil do politiky

„Prezidentom by som byť nechcel a ani nemohol. Prezident musí mať znalosť reči, politiky, kultúry, národov... A to je všetko, čo nemám,“ zasmial sa v rozhovore pre iDNES.cz Miroslav Donutil, ktorý hrá úlohu prezidenta v novom českom seriáli s názvom Moloch. Hoci by obľúbený český herec nikdy nechcel byť hlavou štátu, takúto ponuku raz dostal a to údajne rovno zo Slovenska.

Promo fotografie seriálu Moloch. Foto: Richard Hodonický / Canal+

Atentát na prezidenta

Trojdielny seriál Moloch prináša napínavý pohľad do zákulisia vysokej politiky, tajných služieb a investigatívnej žurnalistiky. Príbeh začína tým, že po útoku na prezidenta Českej republiky, ktorého hrá Miroslav Donutil, sa investigatívny novinár Martin spojí s mladou pátračkou Juliou, aby odhalili, čo a prečo sa presne stalo a tým sa spustí zaujímavý politický triler.

„Pokus o atentát na prezidenta hneď v prvom diele ma dosť prekvapil. Scenár je veľmi dobre napísaný a seriál veľmi dobre obsadený. Ale že sa fikcia stane realitou, bolo prekvapujúce. Vo chvíli, keď som dočítal scenár, totiž došlo na Slovensku k útoku na premiéra Roberta Fica,“ prezradil Miroslav Donutil, ktorý priznal, že pri stvárnení hlavy štátu v seriáli cítil dosť veľký tlak.

Ponuky, ktoré odmietol

„Nie je to síce žiadny z prezidentov, ktorých priamo poznáme, ale je to typický stredoeurópsky prezident so všetkými znakmi, ktoré k tomu patria,“ vysvetlil pre český Deník N obľúbený herec, ktorý už v minulosti prezradil, že mu počas jeho kariéry ponúkali skutočný post ministra kultúry, senátora aj miesto na poslaneckej kandidátke. „Našťastie som to vždy odmietol,“ vydýchol si Donutil, ktorý dostal ponuku aj zo slovenskej politickej scény.