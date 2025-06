Ten, ktorého milovala bez hraníc, nečakane zmizol. Zdene Studenkovej do života osudovo zasiahli štyria muži

Ľudia do nášho života prichádzajú a odchádzajú a poniektorí v ňom zostanú. Každý z nich pritom našu životnú cestu nejakým spôsobom viac alebo menej ovplyvní. A potom sú tu takí, ktorí v ňom zanechajú stopu naozaj veľkú a budeme si ich pamätať do konca života. Svoje o tom vie aj májová oslávenkyňa, herecká legenda Zdena Studenková, ktorej do života osudovo zasiahli až štyria muži. Ktorí to boli?

Neprišiel domov

V živote každého človeka patria k tým najdôležitejším ľuďom nepochybne rodičia a hovorí sa, že dievčatá podvedome o niečo viac inklinujú k svojim otcom – práve dobrý vzťah s nimi ich totiž dokáže ukotviť a dodá im do života zdravé sebavedomie. A platilo to aj u Studenkovej. Legendárna herečka svojho otca bezhranične milovala a obdivovala. Považovala ho doslova za krásneho a veľmi zábavného. Keď však mala deväť rokov, zo sekundy na sekundu z jej života zmizol.

Chytili ho totiž medzi partizánmi Nemci a urobili z neho politického väzňa. „Jedného dňa otec neprišiel z práce domov, mama to vtedy som mnou neriešila, sama nevedela, kde je. Až po nejakom čase sa dozvedela, že je vo vyšetrovačke,“ spomínala Zdena Studenková v relácii 13. komnata.

„Mal vtedy 18 rokov, ani neviem, kde bol, ale viem, že ho ešte s ďalšími chlapcami zajali Nemci a dali im na výber – buď ísť na nútené práce alebo narukovať do tej jednotky. A v roku 1963 ho zavreli a bol súd. Mnohí dostali veľmi vysoké tresty, môj otec ‚len‘ osem rokov, pretože mu nedokázali, že sa zúčastňoval akcií,“ vysvetľovala ďalej herečka.

Keď sa napokon po piatich rokoch z väzenia vrátil, rodinná idylka sa nekonala. Zdenina matka Gertrúda od neho aj s dcérou odišla. S mamou samoživiteľkou potom Zdena žila v maličkom podnájme a ani v škole to nemala zrovna najjednoduchšie. Zdenino detstvo a štart do života teda zďaleka neboli najľahšie.

Veľa sa od neho naučila