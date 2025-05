Po 44 rokoch vypátrala unesenú dcéru. Statočná mama ju spoznala, keď jej zahrabla do vlasov

Bol máj 1975 a netušila, že v ten deň príde o to najdôležitejšie v živote – o svoju dcéru. „Išla som na trh a spýtala som sa Kyung-ha: ‚Nejdeš?‘ Ale ona mi povedala: ‚Nie, idem sa hrať s kamarátkami,‘“ spomínala pre BBC pani Han Tae-soon. „Keď som sa vrátila, bola preč,“ hovorí mama z Južnej Kórey, ktorá svoju dcéru hľadala deň čo deň celé štyri desaťročia. Keď ju po 44 rokoch vypátrala a konečne stretla, zmohla sa len na jedinú vetu: „Veľmi ma to mrzí.“

Ako môže matka zabudnúť?

Keď sa šesťročná Kyung-ha stratila, pani Han s manželom navštevovali policajné stanice, sirotince, vylepovali letáky a vystupovali v televízii, aby každý vedel, že hľadajú svoju dcéru. Ako priznala, vedela sa celé dni túlať po uliciach Soulu a hľadať ju, až kým jej nevypadlo všetkých 10 nechtov na nohách. „Nemohla som spať. Nemohla som jesť. Každé dievčatko, ktoré prešlo okolo, som skúmala, či to nie je ona. Ako môže matka zabudnúť?“ vravela v dokumentárnom filme Mothers Who Wait. V roku 1990 mala pocit, že uspela.

Po jednom z televíznych vystúpení pani Han stretla ženu, o ktorej si myslela, že by to mohla byť jej stratená dcéra. Dokonca ju na chvíľu vzala k sebe, aby bývala opäť so svojou rodinou, no nakoniec vyšlo najavo, že nie je jej dcérou. K prelomu prišlo v roku 2019, keď sa zúfalá mama prihlásila do skupiny 325 Kamra, ktorá spája kórejské adoptované deti zo zahraničia s ich biologickými rodičmi porovnávaním ich DNA. Veľmi rýchlo našli zhodu – našli ju u Laurie Benderovej, zdravotnej sestry z Kalifornie.

Zlomené srdce

Keď sa jej po 44 rokoch podarilo vypátrať unesenú dcéru, Kyung-ha bola takmer na nespoznanie – bola Američankou v strednom veku. Po niekoľkých telefonátoch Laurie odletela do Soulu, kde sa prvýkrát stretla so svojou biologickou mamou a ihneď si padli do náručia. Prvé, čo pani Han urobila, bolo, že dcérke prehrabla vlasy. „Pracujem ako kaderníčka už 30 rokov a dotykom vlasov rýchlo zistím, či je to moja dcéra. Mylne som si myslela, že som ju predtým našla,“ vysvetľovala mama. Prvá vec, ktorú povedala svojej dcére, bolo: „Veľmi ma to mrzí.“

„Cítila som vinu, pretože ako dieťa nedokázala nájsť cestu domov. Neustále som myslela na to, ako veľmi musela hľadať svoju matku... Keď som sa s ňou po všetkých tých rokoch stretla, uvedomila som si, ako veľmi po nej musela túžiť – a zlomilo mi to srdce,“ priznala mama, ktorá sa po 44 rokoch od dcéry dozvedela celú pravdu.