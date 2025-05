Čo očakávam od svojich detí, keď vyrastú. Ondrej Kandráč nebude nútiť deti, aby robili to isté ako on

Ondrej Kandráč je známy tým, že okrem hudby vášnivo a celým svojím srdcom miluje aj svoju rodinu - manželku Eriku a tri ratolesti - syna Ondreja a dcérky Emu a Marušku. Deti zvyčajne zvyknú po rodičoch podediť aj nadanie či talent, v rozhovore pre portál ahojmama.sk preto hudobník prezradil, či sa niektoré z jeho detí vydá v otcových umeleckých šľapajach.

Domov je tam, kde sú spolu

Nech Kandráčovci prídu kamkoľvek, všetci poznajú ich piesne. Stali sa doslova fenoménom, na čom má veľkú zásluhu aj charizmatický líder kapely Ondrej Kandráč. Ten však okrem hudby rovnako oduševnene ľúbi aj svoju rodinku, s ktorou sa dokonca pred časom presťahoval z metropoly východu Košíc do bratislavskej Záhorskej Bystrice.

Vlaňajšie vianočné sviatky tak už trávili všetci spoločne v hlavnom meste. „Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale keďže sme ako rodina chceli byť spolu, tak sme sa rozhodli pre tento krok. Náš domov je však všade, kde sme spolu, to je to hlavné a ja verím, že spoločne zvládneme všetko,“ prezradila Ondrejova manželka Erika v rozhovore pre portál Najmama.sk.

Netlačia na pílu