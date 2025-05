VIDEO: Výchovná od manželky pobúrila svet. Expertka na reč tela má pre Macronovcov jasný odkaz

„Nič to nebolo,“ zasmial sa francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa v pondelok stal stredom pozornosti celého sveta po tom, čo ho manželka Brigitte nečakane udrela po líci. Podľa niektorých politických komentátorov interakcia prezidentského páru naznačuje, že sa za zatvorenými dverami Elyzejského paláca dejú násilnosti. Ľudia okolo Macrona tvrdia, že incident bol len „podpichovanie“ a aj samotný prezident neskôr vysvetľoval, že sa s manželkou iba „hrali“. K incidentu sa vyjadrila aj expertka na reč tela, ktorá v tom má celkom jasno.

Okamih blízkosti

Vo videu, ktoré publikovala agentúra AP, vidieť, ako pred vystúpením z lietadla vo vietnamskom Hanoji prvá dáma strčila do svojho manžela, až ho to prinútilo ustúpiť. Gesto pripomínajúce facku Macrona prekvapilo hlavne v momente, keď si uvedomil, že celú situáciu zaznamenali kamery. Prezident zostal sekundu prekvapený a potom zamával vonku stojacim novinárom, ktorí si ho fotili a natáčali.

V ďalšom zábere vidieť, ako Macron vystupoval von z lietadla a ponúkal manželke rameno. Tá ho ale ignorovala a pri schádzaní zo schodov sa pridržiavala zábradlia. Elyzejský palác sa k záberom z pristátia vyjadril jasne – išlo len o špásovanie a hranie. Bola to vraj chvíľa medzi manželmi, ktorú verejnosť nemala vidieť. „Bol to okamih, keď si prezident a jeho manželka chceli ešte raz pred začiatkom cesty oddýchnuť a zasmiať sa... Bol to moment blízkosti,“ uviedol podľa francúzskeho denníka DNA palác, ktorý sa k danej veci viac nechce vyjadrovať, pretože to podľa jeho slov zbytočne dáva vodu na mlyn proruským konšpirátorom.

„Išlo o obyčajné šantenie a vtipy medzi mnou a mojou ženou. Ľudia to zbytočne nafúkli a urobili z toho celosvetovú katastrofu,“ upresnil neskôr Macron, ktorý dodal, že s manželkou takto „žartujú veľmi často“. „Ľudia veria, že som pašoval kokaín, mal som fyzický konflikt s tureckým prezidentom alebo rodinnú drámu – nič z toho nie je pravda, hoci všetky tri videá sú skutočné,“ dodala hlava štátu.

Názor odborníčky

Expertka na reč tela Judi Jamesová pre britský denník Daily Mail uviedla, že zábery z videa by nenazvala momentami blízkosti. „Gesto, ktoré sme videli zvnútra lietadla, by som neoznačila za ‚hru‘, ako sa tvrdilo,“ vysvetlila odborníčka.