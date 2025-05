Osudová láska mu stále uniká, hoci o nej spieva celý život. Miko Hladký už chápe, čo je naozaj dôležité

„Viackrát som pochopil, že láska je jedna z najsilnejších motivácií a pre šťastný život bytostne dôležitá,“ prezradil kedysi Miko Hladký. Líder kapely Gladiator takmer celú svoju kariéru spieva o láske, pričom roky im pod pódiom fandia najmä ženy. A hoci mal viacero vzťahov a bol zamilovaný, ani s jednou partnerkou to pred oltár napokon nedotiahol.

Nikdy však nehádzal flintu do života a pred pár rokmi dokonca priznal, že verí, že lásku na celý život ešte nájde. Napriek tomu, že sa doteraz neoženil, je totiž rodina pre neho všetkým. Je otcom Niny, s ktorou má veľmi pekný vzťah, a vzorový bol aj jeho vzťah s milovanou mamou Pavlínou.

Vždy si vyprosil, čo chcel

Miko Hladký sa narodil 21. októbra 1972 v Alekšinciach pri Nitre a tam aj s dvomi bratmi, Marošom a Dušanom, vyrastal. Ako priznal, Alekšince sú jeho srdcu blízka obec, v ktorej sa mu žije veľmi dobre. Z troch bratov je najmladší, čo vraj vždy aj patrične využíval - vždy si vyprosil, čo chcel.

Nie každý vie, že ešte pred hudobnou kariérou sa jeho kroky uberali úplne iným smerom. S bubeníkom Gladiatora, Jurajom Babulicom, rok študovali angličtinu a výtvarnú výchovu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Potom však pochopili, že hudba je pre nich to naozaj dôležité.

Vznik kapely majú spoločne na práve on a Juraj „Georgio" Babulic, keď sa začali kamarátiť, hrať futbal a popritom debatovať o muzike. „Mali sme veľké šťastie, že v Alekšinciach vtedy cvičila jedna amatérska kapela z Nitry. Vždy, keď odišla, nezatvárala dobre dvere, my sme si ich svojvoľne otvorili a vždy sme tam chodievali cvičiť. Georgio sa chytil prvý bicích, ja gitary. Potajomky sme tam chodili cvičiť tri mesiace, až kým na to neprišli a nezatrhli nám to. Veľmi nám to chýbalo, začali sme špekulovať nad svojimi vlastnými nástrojmi. Keď sme si ich zabezpečili, vznikla kapela,“ rozpamätával sa Miko pre Teraz.sk na hudobné začiatky.

Veril, že ju nájde