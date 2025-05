Neskúsený panic z Prci, prci, prcičky je dnes ukážkovým otcom a manželom. Žije s krásnou plavovláskou

Aj keď sa za najznámejšiu filmovú scénu nehanbí, vie, že sa o nej so svojimi deťmi bude musieť porozprávať.

Uplynulo už 26 rokov od chvíle, kedy svetlo sveta uzrela kultová komédia, ktorá si získala srdcia viacerých generácií. Jednu z hlavných postav filmu Prci, prci, prcičky si zahral Jason Biggs. Predstaviteľ nešikovného panica Jima hovorí o nakrúcaní ako o jednom z najlepších životných zážitkov a to napriek tomu, že si ho diváci dodnes spájajú so zahanbujúcou intímnom scénou s jablkovým koláčom.

Známy herec je dnes ukážkovým otcom a manželom a v súvislosti s filmom premýšľa len nad tým, ako túto časť filmu vysvetlí svojim dvom synom. Komédiu nepovažuje za kontroverznú a pokojne by ju natočil znova.

Jason Biggs ako Jim Levenstein. Foto: Promo fotografie k filmu Prci, prci, prcičky - 1999 Universal Pictures

Bod zlomu

„Pamätám si, že keď som čítal scenár, myslel som si, že to je lepšie ako hocičo iné, čo som dovtedy videl. Ale potom prišlo natáčanie a na chvíľu som spanikáril. Premýšľal som, čo si pomyslia ľudia, keď ma tak uvidia,“ priznal v rozhovore pre magazín People obľúbený herec, ktorý v tom momente zdvihol telefón a zavolal svojmu manažérovi, s ktorým sa chcel poradiť, či je to dobrý nápad.

Ten Jasonovi odporučil, aby do spomínanej scény vložil všetko a tak sa napokon aj stalo. „Povedal som si - Dobre, idem na 110 percent. Spravili sme prvý záber, potom bola krátka pauza a zrazu na pľaci všetci vybuchli do smiechu. Od tej chvíle som nič nespochybňoval, bol to zlomový bod v mojom živote,“ prezradil Jason, ktorý si ani vo sne nepredstavoval, že o svojom účinkovaní v ikonickom filme bude rozprávať aj o 25 rokov neskôr.

Jeden z najlepších zážitkov života

Z nenápadnej komédie sa totiž stal nestarnúci hit a známy herec by dnes ani na sekundu nezaváhal, ak by ho niekto pozval natočiť ďalší diel. S kolegami na pľace aj so štábom sa mu pracovalo výborne a na chvíle, kedy sa Prci, prci, prcičky ešte len rodili pred kamerami, má len tie najlepšie spomienky.