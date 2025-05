Smetiar Michael vyhral jackpot, ktorý minul na životnú lekciu. Najhlúpejší milionár nikdy nič neoľutoval

Vyhrať jackpot v lotérii si praje každý, no nie každému to aj k niečomu bude. Michael Carroll z britského Norfolku je toho živým dôkazom - bývalý trestanec, ktorý nevedel poriadne čítať, mohol výhrou v lotérii v roku 2002 zmeniť všetko. „Mysle som si, že budem najšťastnejší človek na svete. V ten moment som si myslel, že môj život sa úplne zmení a budem len šťastný,“ vravel Michael, no nestalo sa tak. Toto je príbeh „lotériového grobiana“, ktorý sám o sebe povedal: „Niektorí platia za vysokú školu, ja som zaplatil za životnú lekciu. Stála ma deväť miliónov.“

Boh má zmysel pre humor

Michaela mnohí označovali za problémové dieťa – trpel dyslexiou, ADHD a školu ukončil s minimálnou gramotnosťou. Ako 13-ročný začal kradnúť a za jeden nepodarený pokus nakoniec skončil aj vo väznici, kde sa podľa jeho slov „konečne naučil čítať a písať“.

Mal 19 rokov, keď pracoval na polovičný úväzok ako smetiar, bol zasnúbený a o dva mesiace sa mal stať otcom. V peňaženke mal posledné štyri libry, za ktoré si v miestnom obchode kúpil žreb a keď večer pred televíziou zistil, že čísla 5, 38, 32, 39, 42 a 48, sú jeho, nemohol tomu uveriť. „Myslel som, že ma niekto ťahá za nos,“ hovoril pre Independent Michael. To, že trestanec ako on vyhral v britskej národnej lotérii jackpot vo výške 10 miliónov libier, bolo podľa neho dôkazom, že Boh má zmysel pre humor.

Drogy, sex a zlato

„Šek z lotérie som dostal 4. novembra – na deviate výročie smrti môjho otca. Ak to nie je osud, tak ja už neviem,“ vravel Michael, ktorý výhru zo šeku zapil tak, že slávnostnú noc strávil na záchytke. Spočiatku hovoril, že nedovolí, aby mu výhra „stúpla do hlavy“ a ľudia mu to chvíľu aj verili. Investoval do akcií futbalového klubu Rangers, kúpil si dom, rozumne si založil investičný fond, ktorý mu mal generovať pravidelný príjem, no potom sa všetko zmenilo.

„Všetci tí ľudia, ktorí sa zrazu objavili, boli ako supy. Každý niečo chcel. A ja som im dával,“ vysvetľoval Michael, ktorý štyri milióny libier daroval svojim kamarátom a rodine. Tie najväčšie peniaze však minul sám, keď sa po výhre v lotérii jeho život zredukoval na tri hlavné veci: drogy, sex a zlato. Týmito slovami opísal svoj životný štýl, vďaka ktorému sa stal „najhlúpejším milionárom v histórii“. „Niektorí ľudia zaplatia za vysokú školu, ja som zaplatil za životnú lekciu. Stála ma deväť miliónov,“ vravel.