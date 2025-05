Rešpektovaná dermatologička: Poznáte letné pravidlo ABCDEF? Môže vám zachrániť život

Hoci to vonku s počasím ešte zatiaľ tak nevyzerá, pred nami je už čochvíľa prvý letný mesiac. Leto je obdobím, počas ktorého pokožka zažíva skúšku ohňom - silné UV žiarenie, teplo, pot, chlór či slaná voda ju môžu výrazne zaťažovať. Pri starostlivosti o ňu by sme preto mali v prvom rade myslieť na prevenciu aj ochranu. Renomovaná kožná lekárka Michaela Blaško prezradila, ako na to a zároveň upozornila na jedno dôležité pravidlo, o ktorom ste možno doposiaľ nevedeli. To vám dokonca môže zachrániť život.

Foto: Freepik.com, freepik

Skúste to doma

Jednou z najdôležitejších letných preventívnych úloh je kontrola znamienok. UV žiarenie totiž môže urýchliť zmeny v kožných bunkách vrátane tých, ktoré môžu prerásť do vážnejších diagnóz. Lekári preto odporúčajú absolvovať kontrolu ešte predtým, než pokožku vystavíme prvým slnečným lúčom.

„Ak by ľudia venovali rovnakú pozornosť pokožke ako napríklad zubom, veľa kožných ochorení vrátane rakoviny by sme zachytili včas alebo im úplne predišli. Pre začiatok odporúčam domácu kožnú inventúru podľa pravidla ABCDEF,“ hovorí dermatologička Michaela Blaško.

Foto: Freepik.com, freepik

Toto jednoduché pravidlo vám pomôže včas odhaliť znamienko, ktoré treba odborne vyšetriť. Na čo sa teda treba zamerať? A - Asymetria (jedna polovica je iná ako druhá).

B - Okraj (Border): nepravidelný, zubatý.

C - Farba (Color): rôznorodá čierna, hnedá, červená či modrá.

D - Priemer (Diameter): nad 6 mm.

E - Vývoj (Evolution): rast, zmena tvaru, svrbenie, krvácanie.

F - neobvyklý vzhľad (Funny looking).

Častá chyba