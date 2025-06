Stratia chuť a môžu vám dokonca vybuchnúť v ústach. Tieto jedlá sa neoplatí prihrievať v mikrovlnke

Zohriať si predpripravený obed v mikrovlnnej rúre je počas náročného pracovného dňa zmysluplné a praktické riešenie, ktoré šetrí čas aj energiu. Nie všetky jedlá sú však na opätovné ohrievanie v mikrovlnke vhodné. Niektoré môžu stratiť chuť, iné štruktúru a pár z nich dokonca môže aj explodovať.

Mikrovlnné rúry totiž zohrievajú jedlo nerovnomerne, čo znamená, že na studených kúskoch potravín prežívajú baktérie, ktoré opätovný ohrev nezničil. Iné kúsky jedál zasa teplo vysušuje, mení ich štruktúru alebo kvôli nemu prichádzajú o chuť. Potravinoví experti preto pre Fox News upozornili na konkrétne jedlá, ktoré by sa do mikrovlnky vkladať nemali a vysvetlili tiež, prečo sa to vôbec neoplatí.

Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Vlad Zaytsev

5. Potraviny bohaté na vitamín C

„Vitamín C je rozpustný vo vode a je veľmi citlivý na teplo. Potraviny, ktoré sú naň bohaté, v mikrovlnnej rúre nezohrievajte, pretože ho teplo ničí,“ vysvetlila dietologička Amanda Holtzer, podľa ktorej je najlepšie konzumovať takéto jedlá v surovom stave. Ide najmä o brokolicu, papriku, listovú zeleninu, šípky či citrusy.

4. Morské plody