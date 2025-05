Pozeráte sa na mamu roka. Vyhrala 100-kilometrové preteky, počas ktorých stihla dojčiť dcérku

Mala to byť iba rozcvička, hovorí bežkyňa.

Tri roky nepretekala a keď v polovici mája prišla na ultramaratón Snowdonia vo Walese, odštartovala 30 minút po najlepších bežkyniach. Stephanie Caseová nemala od súťaže žiadne veľké očakávania, no nakoniec to bola práve ona, ktorá prešla cieľovou rovinkou ako prvá. „Ja som vyhrala?“ pýtala sa dookola 43-ročná Kanaďanka, o ktorej teraz hovoria ako o matke roka. Počas 100-kilometrovej bežeckej trate totiž na stanovištiach stihla dojčiť svoju šesťmesačnú dcérku.

Mala to byť rozcvička

Ako uviedol Daily Mail, Stephanie je právničkou v oblasti ľudských práv, ktorá sa už dlhé roky venuje ultramaratónom. So súťažením prestala pred tromi rokmi kvôli problémom s neplodnosťou, no všetko nakoniec vďaka odborníkom dopadlo dobre a Stephanie sa v novembri dočkala narodenia dcérky Pepper. Šesť mesiacov po pôrode sa rozhodla vyskúšať prvé preteky - a to rovno najväčší britský ultramaratón.

„Mala to byť iba rozcvička,“ napísala na sociálne siete o 100-kilometrovej trase. „Mojím cieľom bolo užiť si to a uistiť sa, že budem môcť nakŕmiť Pepper na občerstvovacích staniciach. Keďže už nemám index UTMB, štartovala som v poslednej vlne, 30 minút po lídroch. Iste, mala som pred sebou stovky bežcov, ale mohla som ísť vlastným tempom v blaženej nevedomosti o svojom umiestnení,“ uviedla Stephanie, ktorá ultramaratón opísala ako jazdu na bicykli, ktorá sa vraj nedá zabudnúť.

Mama roka

„Každý prejdený kilometer mi pripomínal, že som za tie posledné tri roky nič nestratila. V skutočnosti mi rola mamy dala do športu oveľa viac radosti a sily,“ uviedla ultramaratónkyňa, ktorá počas behu zastavovala na stanovištiach, kde sa snažila doplniť energiu a zároveň nadojčiť svoju šesťmesačnú dcéru. Keď po 100 kilometroch a 17 hodinách od štartu prešla cieľovou čiarou, netušila, že preteky vyhrala.