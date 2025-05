Nehoda im zobrala dcérku, druhá si necíti nožičky. Rodina z Brezna bojuje o nový začiatok, potrebujú pomoc

Rodina Kirdajová prežila na Veľkonočný pondelok to, čo si nikto z nás nechce ani len predstaviť. Vracali sa z výletu domov do Brezna, keď sa ich auto pri Slovenskej Ľupči čelne zrazilo s SUV, ktoré prešlo do protismeru. Ako píše portál Donio, následky boli tragické.

Kritický stav a strata dcérky

Pri nehode prišla rodina o svoju päťročnú dcérku Sofiu Lilly. Bola škôlkarka a veľmi sa tešila, že po prázdninách nastúpi do školy. Jej trojročná sestra Natálka prežila, no dnes si necíti nožičky a rúčky používa len s veľkým obmedzením.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/autoservis.liptak/posts/pfbid0ZA7WJyHmXwWhYQmhwRDei8iU5D6dAschFBXDDVLsLUHRsXGjqfo8wg3wr32FRhvml

Rodičia Karol a Timea utrpeli ťažké zranenia, no pomaly sa zotavujú, aby malej Natálke zabezpečili čo najlepší život. Uvedomujú si, že stoja pred neľahkou úlohou, ktorá je pre mladú rodinku finančne náročná.

Každé euro má význam