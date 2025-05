Musím si zaklopať, stále sa ľúbime. Eliška Lenčešová by na svadbe chcela mať všetkých, aj cyklošampióna

Už sa im to kráti. Eliške Lenčešovej a jej partnerovi Šimonovi onedlho zazvonia svadobné zvony, o nejaké tri mesiace by sa totiž mali obaja postaviť pred oltár. Prípravy na svadbu sú tak v plnom prúde a známa tanečnica v rozhovore pre Šarm prezradila ďalšie detaily o pripravovanom sobáši ako aj to, koho každého by na svadbe chcela mať.

Láska na prvý pohľad

Eliška Lenčešová, ktorá sa do povedomia televíznych divákov dostala po tom, ako začala tancovať v tanečnej šou Let´s Dance, je v súkromí už niekoľko rokov šťastne zadaná, jej srdce patrí hokejistovi Šimonovi.

„My sme si už dlho, dlho písali na sociálnej sieti, a tak sme sa nejako stretli... Je to dlhý príbeh, ale musím povedať, že sme sa do seba zaľúbili na prvý pohľad. A stále to trvá, musím si zaklopať,“ prezradila s úsmevom detaily ich zoznámenia.

Áno si povedia v kostole

So Šimonom navyše plánuje tento rok aj veľký životný krok, v septembri by si totiž obaja mali povedať svoje áno. Svadba sa bude podľa Eliškiných slov konať na Slovensku, hoci so Šimonom sprvoti uvažovali aj o sobáši v zahraničí.

Obrad sa uskutoční v kostole, na snúbencov to totiž ešte v septembri minulého roka na sociálnej sieti prezradil ich kamarát, katolícky kňaz a vysokoškolský a stredoškolský pedagóg Ľuboš Hašan. „Keď sa svadba zajednáva rok dopredu, aby sme boli všetci zúčastnení. Ďakujem za milé pozvanie a teším sa s vami, milí moji priatelia, Eliška a Šimon,“ napísal na sociálnej sieti.

Príde aj Peťo?