Skrýval ju, no až do smrti si boli blízki. Utajovaná dcéra Freddieho Mercuryho prvýkrát prehovorila

Viac ako 30 rokov po smrti Freddieho Mercuryho vyšlo na povrch údajne jeho posledné tajomstvo. Ako uviedol Guardian, v novej biografii s názvom S láskou, Freddie autorka Lesley-Ann Jonesová odhalila, že frontman kapely Queen celé roky tajil existenciu svojej dcéry. „Freddie Mercury bol a je môj otec,“ priznáva v knihe žena, ktorá dnes žije v Európe a pracuje v zdravotníctve.

Potrat nebol možný

Utajovaná dcéra, ktorá si priala v knihe vystupovať len ako B., prezradila, že Freddie Mercury ju počal neplánovane počas romániku s manželkou jeho blízkeho priateľa v roku 1976. „Jeho jediné dieťa vzniklo náhodou, keď bol kamarát ženy na dlhšej služobnej ceste. Pre matku – katolíčku – potrat neprichádzal do úvahy,“ uviedla autorka knihy Jonesová.

„Okolnosti môjho narodenia sa môžu zdať neobvyklé, nikdy to však neubralo na jeho odhodlaní ma milovať a starať sa o mňa ako o vzácny majetok,“ napísala spevákova dcéra, ktorá si praje zostať v anonymite. Prezradila o sebe len to, že má 48 rokov, žije v Európe, má vlastnú rodinu a pracuje v zdravotníctve. „Život, ktorý žijem so svojím manželom a našou rodinou, je veľmi súkromný. Chceme, aby to tak zostalo. Vážime si náš pokojný a anonymný život a nechceme, aby ho čokoľvek narušovalo. Nikto nemusí vedieť, kto som,“ vysvetlila.

Tri desaťročia klamstiev

O jej narodení vraj vedeli len Freddieho najbližší – rodičia, sestra a jeho spriaznená duša Mary Austinová. Hoci svoju dcéru spevák nikdy nepredstavil verejnosti, podľa všetkého sa s ňou pravidelne stretával a mali blízky vzťah – počas turné jej vraj denne volal a v jej rodičovskom dome mal mať spevák vlastnú izbu. V knihe, o ktorej ako prvý informoval denník Daily Mail, bude aj dcérin ručne napísaný list, v ktorom sa píše: „Freddie Mercury bol a je môj otec.“

„Boli sme si blízki a mali sme sa radi od chvíle, čo som sa narodila až po celých 15 posledných rokov jeho života,“ uviedla B., ktorá v novej knihe vysvetlila aj to, prečo sa o celej záležitosti rozhodla prehovoriť až teraz.