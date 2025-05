Stačilo pár sekúnd a bežný deň sa zmenil na stresujúci zážitok. Skutočnými hrdinami boli hasiči zo Žiliny

Stačí pár sekúnd a bežný deň sa môže zmeniť na stresujúci zážitok. Presne to zažil pán Ivan a jeho malá dcérka, keď sa stali účastníkmi dopravnej nehody v Žiline. V chaose, ktorý nasledoval, však stretli hrdinov, ktorí svojou pokojnou a empatickou reakciou pomohli nielen vyriešiť praktické veci, ale najmä zmierniť napätie a vystrašené srdiečko malého dieťaťa.

Zásah hasičov zo žilinskej stanice na Ulici Vysokoškolákov ukázal, že skutočné hrdinstvo nie je len o technike a rýchlych rozhodnutiach. Niekedy spočíva v schopnosti vnímať, čo človek – a obzvlášť dieťa – v danom momente potrebuje.

Zásah hasičov nebol len technický. Vďaka ich empatickému prístupu sa malé dievčatko necítila sama, opustená ani vystrašená. Pán Ivan sa im preto po nehode rozhodol verejne poďakovať.

„Chcem sa veľmi pekne poďakovať chlapom, ktorí majú dnes službu a prišli na moju dopravnú nehodu, za to, ako krásne sa postarali o moju dcéru, kým som ja riešil škodovú udalosť. Ďakujem veľmi pekne za to, že ju ukľudnili a pohrali sa s ňou, kým som bol zaneprázdnený... Sú to borci, v každom smere,“ zverejnili poďakovanie žilinskí hasiči na sociálnej sieti a nezabudli pridať ani milú fotografiu s malou hrdinkou.