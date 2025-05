O dekádu mladšiu Janku spoznal po tridsiatke. Manželia Majeskí sa začali stretávať pred 20 rokmi

Ako chlap som musel na to dozrieť, hovoril Marek Majeský, ktorý svoju Janku stretol podľa vlastných slov v tom najsprávnejšom čase. Na svojom profile na sociálnej sieti si pred časom zaspomínal, že to bolo presne v máji, ibaže pred 20 rokmi.

Na lásku si počkal dlhšie

Známy herec vraj nikdy nebol nejaký sebavedomý lámač ženských sŕdc, ale skôr introvert. „Asi preto som ich nejako k sebe nepriťahoval... Aj na takú prvú ozajstnú lásku som si počkal dlhšie,“ priznal pre Nový Čas pre ženy Marek Majeský, ktorý sa bil do pŕs, že nikdy nebude mať za manželku herečku.

Tú pravú lásku stretol, keď mal 33 rokov a osud to predsa len zariadil tak, že bola herečkou. „Príde deň, keď si človek uvedomí, že nemôže premrhávať stretnutia, šance, vzťahy a že si treba tieto dary vážiť,“ hovoril pre portál zdravierodiny.zenskyweb.sk známy herec, ktorý Janku stretol v roku 2005, keď si uvedomil, že je čas usadiť sa.

Častejšie a častejšie

Bolo to pred dlhými dvomi desaťročiami a odvtedy tvoria manželia Majeskí harmonický pár, ktorému to klape po všetkých stránkach.

„V máji, mesiaci lásky - číslo 5, je to už presne 20 rokov (05/2005), čo som sa začal stretávať so slečnou Jankou akosi častejšie a častejšie.... a dnes je to všetko ako včera, ibaže už s dvomi dalšími vysmiatymi slečnami, (vlastne tromi). Ďakujeme maminka Janka!,“ venoval na sociálnej sieti Marek Majeský krásne slová svojej manželke.