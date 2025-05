Zvolila si sebapoznanie a pokoj. Lucia Vráblicová je po 24 rokoch zase slobodná, napriek tomu nezúfa

Rozvod či rozchod nebýva nikdy jednoduchý a už vôbec nie pri takom dlhom manželstve, aké mala Lucia Vráblicová. Známa herečka je tak po 24 rokoch zase slobodná, no nezúfa, skôr naopak. Pre Nový Čas priznala, že je takto spokojná.

Láska na prvý pohľad

Lucia Vráblicová sa s manželom Viktorom, hudobníkom z Košíc, zoznámila v divadle a bola to vraj láska na prvý pohľad. Je muzikantom a v minulosti bol dokonca členom kapely The Backwards, ktorá hráva piesne od The Beatles.

Ich vzťah bol dlhé roky harmonický, žiaľ po 24 rokoch herečka ohlásila rozvod. Prežívala tak náročné obdobie a zbierala v sebe silu kráčať životom ďalej. „Človek sa musí spamätať, utriediť si myšlienky, zvyknúť si na to, že zostal sám, nájsť si nové ciele a začať odznova,“ hovorí v rozhovore pre Život a dodáva, že cíti, že chce byť šťastná.

Je spokojná

„Chcem sa obklopovať ľuďmi, ktorým na mne záleží, ktorí ma majú radi, ktorí mi venujú svoj čas, svoju energiu, svoju lásku, svoju prítomnosť,“ vysvetľuje ďalej.

Aktuálne je slobodná a po boku nemá žiadneho muža. Jej to však neprekáža. „Nemám nikoho a skutočne som spokojná takto,“ vyhlasuje herečka, ktorá si zvolila sebapoznanie a pohodu.