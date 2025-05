Chcela, aby to vydržalo. Adela Vinczeová vie, prečo sa do manželstva nehrnula

Napriek tomu, že Adela Vinczeová a jej partner Viktor Vincze tvoria už niekoľko rokov harmonický pár a dokonca už spolu vychovávajú aj synčeka Maxíka, známa moderátorka sa vydávala až neskôr. V novej epizóde šou Milujem Slovensko úprimne prehovorila o tom, prečo sa do sobáša hneď nehrnula a aké mala na to dôvody.

Dodnes si z nej neodsadol

Adela a Viktor sa zoznámili v Televízii Markíza, pre ktorú obaja v tom čase pracovali. No iska preskočila až na svadbe ich priateľov Veroniky Ostrihoňovej a Sajfu. Vtedy netušili, že do roka a do dňa si zatancujú na svojej vlastnej.

„Začalo sa to presne pred štyrmi rokmi. Na svadbe milénia Cifrovcov bola voľná stolička vedľa tejto dámy a dodnes som si z nej neodsadol. Milujem ťa, pani Vinczeová. Aj v dobrom, aj v zlom,“ uviedol na sociálnej sieti Viktor Vincze ešte v roku 2022.

Keď začneš skoro...

Po jeho veľkolepom geste v Teleráne, keď Adelu požiadal o ruku pred zrakmi celého Slovenska, si napokon povedali aj oni svoje áno. Oficiálne sa tak udialo v júni 2017 len pred zrakmi najbližších, veľkolepá oslava sa potom konala na druhý deň po sobáši.

„Ja som sa vydávala neskôr, aby som mohla so svojím partnerom byť až do konca života. Lebo keď začneš skoro, nevieš, či to bude navždy,“ prezradila Adela s tým, že podľa nej však určite existujú aj výnimky - predsa len všeobecný recept na lásku nie je.