Ocka mu nečakane vzala tragédia na lodi. Pre Mariána Čekovského bol druhým otcom Milan Lasica

Boli v jednej šatni, mal obrovský stres, nechcel sa pred Milanom Lasicom strápniť a tak bol radšej ticho. Po 20 minútach sa Marián Čekovský odhodlal, preto lámavým hlasom povedal: „Snáď by som mohol otvoriť jednu z týchto fliaš.“ Milan Lasica sa usmial a povedal: „Konečne prvá dobrá veta.“

Odvtedy boli umelci dobrými priateľmi, no pre Čekyho mal ich vzťah oveľa hlbší zmysel. „Otca som stratil, keď som mal šesť rokov, teraz mi zomrel druhýkrát,“ povedal Marián po tom, čo v júli 2021 navždy odišiel Milan Lasica. Legendárneho herca totiž považoval za svojho druhého otca. Toho prvého stratil pri nečakanej tragédii, keď mal len šesť rokov.

Narodil sa počas tretej slohy

Čekyho mama Eva bola speváčkou a akordeonistkou a jeho otec Marián bol multiinštrumentálnym talentom. Jeho rodičia boli práve na svadbe tety Jany, kde zabávali svadobčanov, keď sa malý Marián vypýtal na svet. „Voda, voda!“ kričala mama počas nejakej piesne na svojho manžela, ktorý si veselo ďalej hral na klavíri a nevenoval jej veľkú pozornosť. „Veď sa napi,“ zakričal jej najskôr.

Až potom mu došlo, že išlo o plodovú vodu. „Sadla do auta a odviezli ju do pôrodnice. Narodil som sa niekedy počas tretej slohy pesničky. Hudbu som prijímal ako niečo automatické a nikdy mi neprišlo, že by som sa mal stať, povedzme, pilotom,“ spomínal pre Korzár Marián Čekovský. Chvíľu síce túžil po profesii smetiara, no nič iné ako hudba mu nakoniec nebolo súdené.

V cínovej rakve

Hudba ho nakoniec pripravila aj o jeho ocka, ktorý zomrel tragicky na horiacej lodi, kde si s manželkou ako muzikanti zarábali slušné peniaze. „Boli preč aj tri mesiace, ale zarábali také peniaze, že sme si mohli kúpiť dom,“ spomínal Marián.

Jedna takáto cesta sa ale otcovi stala osudnou. „Mama bola speváčka, otec klavirista, hral napríklad aj na trumpete. Cestovali trajektovou loďou z Nórska do Švédska, potom do Poľska. Na lodi vznikol požiar. Otec ostal v podpalubí, vlastne sa udusil,“ spomínal v relácii Anjeli strážni na otca, o ktorého prišiel, keď mal šesť rokov.