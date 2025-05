Bola prekrásna a ešte doniesla aj pivo. Títo známi ľudia stretli svoje polovičky celkom netradične

Najväčšiu romantiku niekedy nájdete na mieste, kde by ste to ani zďaleka nečakali.

Iste ste sa už stretli so známou vetou, že tí, ktorí majú byť spolu, skrátka spolu budú. Či tomu veríte alebo nie, je už len na vás, osud však z času na čas naozaj spojí dvoch ľudí celkom netradičným spôsobom. Dôkazom sú aj nasledujúce štyri známe osobnosti, ktoré sa so svojou polovičkou spoznali naozaj originálne.

4. Ráchel Šoltésová

Účastníčka tohtoročnej série obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance spoznala svojho manžela a otca svojho dieťaťa v zubárskom kresle. Umelkyňa totiž potrebovala, aby sa jej v hlavnom meste niekto pravidelne staral o chrup. Začala teda chodievať k zubárovi a čo nik spočiatku nečakal, dvojica sa do seba nakoniec zamilovala.

„Našla som si v Bratislave zubára a zrazu je to môj manžel a máme spolu syna. To je dôkaz toho, že to, čo nás čaká, nás neminie a príde to vo chvíli, keď to najmenej čakáme. Našla som v ňom láskavého, tolerantného, spoľahlivého partnera na život, oporu, zodpovedného a milujúceho otca a lásku svojho života,“ povedala o svojom manželovi pre Emmu.

3. Vladimír Polívka

Aj obľúbený český herec a syn hereckej legendy Bolka Polívku sa so svojou partnerkou zoznámil tak trochu netradične, keď mu v krčme priniesla na stôl pivo. „Bola prekrásna a pracovala ako krčmárka v jednej skvelej pivnici, čo mi pripadá strašne romantické,“ zaspomínal si na osudové stretnutie s Magdou Vladimír Polívka v Šou Jana Krausa. „Bola krásna, zároveň sa o nás starala, ešte doniesla aj pivo a pritom sa usmievala,“ dodal ďalej.