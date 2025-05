Bol zlý vo všetkom a nevedel si ani zaviazať šnúrky. Tomuto chlapcovi zmenilo život mamino rozhodnutie

V škole sa mu v ničom nedarilo, pre vývojovú koordinačnú poruchu si nedokázal ani poriadne zaviazať šnúrky, bol útly, mal škaredý rukopis a keď si už začínal myslieť, že nemá na nič talent, mama ho prihlásila na herectvo. V ňom chlapec z fotografie našiel svoje bezpečné miesto, no aj napriek tomu, že sa narodil do hereckej rodiny, boli jeho rodičia veľmi skeptickí, keď sa mu naskytla príležitosť účinkovať v sérii pripravovaných filmov. Ponuku produkcie odmietli, chlapca by totiž museli upísať na všetkých sedem filmov, ktoré sa mali natáčať v zahraničí, čo by bola pre 11-ročné dieťa priveľká zmena. Keď však produkcia podmienky v zmluve pozmenila, rodičia privolili a chlapcovi tým nakoniec zmenili život.

Viete, o koho ide?