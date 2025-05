Ďaleko to presahuje čohokoľvek, čo doteraz zažil. Juraj Bača si krásnu novú úlohu užíva dosýta

„Neviem povedať nič iné, ako to, že je to zázrak," vraví nadšený Juraj Bača. Ubehlo len pár dní odvtedy, ako sa on a jeho partnerka Dominika Richterová stali čerstvými rodičmi. Moderátor relácie Pečie celé Slovensko si tak už zvyká na svoju novú úlohu rodiča a zdá sa, že si to náramne užíva. So svojimi dojmami a pocitmi sa pochválil svojim fanúšikom na sociálnej sieti.

Do pôrodnice utekal z natáčania

„Naša láska dosiahla výšin... a tak si trochu s tebou, láska naša, budeme lietať, až kým nám nevyletíš. Tvoja mamička a ocinko,“ napísala na sociálnej sieti Dominika Richterová po tom, ako sa 16. mája stala mamičkou. Jej partner, herec a moderátor Juraj Bača, pre Plus Jeden Deň prezradil, že do pôrodnice utekal priamo z natáčania kuchárskej šou.

Známa herečka priviedla na svet zdravého chlapčeka, jeho meno si však zatiaľ chcú obaja rodičia ešte nechať pre seba. Dominika sa ešte pred pôrodom zdôverila v rozhovore pre portál Najmama.sk s túžbou, že si praje, aby sa toho zázraku zúčastnil aj jej partner. To sa obom nakoniec aj splnilo.

„Je mojou oporou a nedokážem si predstaviť, že by pri takomto momente so mnou nebol. Je to aj jeho dôležitý životný okamih, a o také niečo človek nechce prísť,“ dodala umelkyňa.

Nič také doteraz nezažil