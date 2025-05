Tieto nehnuteľnosti nenakupujte. Majster sveta v hre Monopoly ponúkol 8 tipov, ako hru s prehľadom vyhrať

Z nevinných rodinných večerov alebo zo stretnutí s priateľmi sa razom stáva tvrdý súboj o každé políčko a na zľutovanie tu nie je miesto. Obľúbenú spoločenskú hru Monopoly má doma mnoho z nás, no nie všetkým sa v nej darí. Existujú však spôsoby, ako šťastie nakloniť na svoju stranu a nenechať sa zahanbiť. Stačí sa len učiť od najlepších.

Hra s bohatou históriou

Podstata tejto hry, tak ako ju poznáme dnes, spočíva v pohybovaní sa po hracom pláne a v nakupovaní nehnuteľností, na ktorých hráči následne stavajú domy a hotely, čím zvyšujú nájomné, ktoré im súperi musia zaplatiť, keď na ich pole stúpia. Jej história je však o niečo komplikovanejšia, ako by sa mohlo zdať.

Hoci Monopoly všetci poznáme ako dielo Charlesa Darrowa, ktorý s nápadom prišiel v čase Veľkej hospodárskej krízy, jej korene siahajú oveľa ďalej. Podobná verzia spoločenskej hry totiž existovala už dávno predtým a vymyslela ju Elizabeth Magie v roku 1903. Priamy predchodca Monopolov sa v tom čase nazýval The Landlord's Game a mal dve verzie - v jednej z nich mohli hráči spolupracovať a v tej druhej si mali konkurovať.

Osem tipov od majstra

Keď sa však nová verzia Charlesa Darrowa začala predávať, veľmi rýchlo sa stala najpopulárnejšou spoločenskou hrou v Amerike a postupne aj vo svete, čo o pár rokov neskôr viedlo k zorganizovaniu majstrovstiev sveta v hre Monopoly.

Ilustračné foto. Foto: Wikimedia Commons/Mack Male

„Monopoly mi do života prišli, keď som mal asi osem alebo deväť rokov. V časoch pred počítačmi a videohrami to bolo jednoducho to najlepšie, čo sa dalo vo voľnom čase robiť. V roku 1985 som vyhral majstrovstvá, asi po dvoch hodinách sa mi podarilo súperov dohnať k bankrotu. Vyhral som špeciálnu edíciu hry, v ktorej bolo 15 140 skutočných dolárov. Taká istá suma hracích bankoviek býva v každej hre,“ vysvetlil pre YouTube kanál Great Big Story Jason Bunn a prezradil, ako presne sa mu podarilo súperov poraziť.