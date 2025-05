Keď ho v noci začalo bolieť brucho, išlo o minúty. Jan Bendig je po operácii unavený, ale šťastný

Keby nezachoval duchaprítomnosť, mohlo sa to skončiť nešťastím. Jan Bendig, známy okrem iného aj z prvej série speváckej šou Česko Slovenskej SuperStar, začal pred pár dňami uprostred noci cítiť silné bolesti v podbrušku. Myslel si však, že to prejde, a tak svojmu stavu nevenoval príliš pozornosť. Jeho priateľovi Lukášovi to však nedalo a mladíka presvedčil, že ho zavezie do nemocnice na Bulovce. A dobre urobil. Jana totiž okamžite odviezli na operačnú sálu a mal len na mále, aby ho zachránili.

„Vedel som, že to nie je normálne, ten tlak bol naozaj silný, akoby do mňa niekto bodal ihlicou. Myslel som ale, že to prespím, no Lukáš ma, našťastie, duchaprítomne naložil do auta a odišli sme do nemocnice,“ opísal spevák náročné nočné chvíle českému Blesku.

Ja mu toho hajzlíka vyberiem!

Tam mu doktor zakrátko diagnostikoval akútny zápal slepého čreva a bez najmenšieho zaváhania ho okamžite poslal na operačnú sálu. Bendig ani nežmurkol a už ho viezli. Krátko pred zákrokom, než ho uspali, stihol len započuť, ako doktor odhodlane skonštatoval, že mu toho ‚hajzlíka‘ vyberie.

Tak sa aj stalo a Jan je teraz už mimo ohrozenia života. V nemocnici však po operácii strávil ešte tri dni. „Chcel by som sa veľmi poďakovať sestričkám a doktorom, ktorí v tú noc slúžili na pohotovosti, pretože mi doslova zachránili život,“ skonštatoval spevák, ktorý je už momentálne doma a pomaličky sa zotavuje, obklopený najbližšími.

Vyčerpaný, ale šťastný