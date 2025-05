V šoku ju museli sprchovať ľadovou vodou, aby neplakala. Poznáte dievča, ktoré chcelo rýchlo vyrásť?

Odmalička mala slabosť pre zvieratá a domov nosila všetko živé, čo vonku našla - od vtáčikov vypadnutých z hniezda, cez túlavé psy a mačky až po zablšených ježkov. Prvým domácim miláčikom, ktorého jej rodičia dovolili chovať, bol škrečok Miško, o ktorého sa dievčina z fotografie starala dva a pol roka. Keď napokon zomrel, veterinár jej oznámil prekvapivú správu a ona zistila, že Miško bol vlastne po celý ten čas Miška. To však už nebolo dôležité, keď totiž dievčina o milovaného škrečka prišla, bol to jej prvý kontakt so smrťou. Stratila zvieratko, ktoré milovala a upadla do tak silného šoku, že ju otec musel sprchovať ľadovou vodou, aby prestala plakať.

Viete, o koho ide?