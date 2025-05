Dovidenia východ, vitaj Bratislava. Osobnosti, ktoré zbalili kufre a našli si domov na západe Slovenska

Iste to poznáte aj vy – nebývate už tam, kde ste sa narodili, ale za domov ste si vybrali iné mesto, niektorí dokonca aj inú krajinu. Aj známe osobnosti, pochádzajúce zväčša z východnej časti Slovenska, si z rozličných dôvodov zbalili kufre a už nejaký čas si zvykajú na život v hlavnom meste. Odchod z rodiska však neľutujú, skôr naopak – v Bratislave sú spokojní. Ako napokon vraví aj manželka jednej z našich známych tvárí, domov je predsa tam, kde sú ako rodina spolu.

4. Ondrej Kandráč

Nie je tomu tak dávno, čo sa obľúbený hudobník a frontman skupiny Kandráčovci presťahoval aj s celou rodinkou z Košíc do bratislavskej Záhorskej Bystrice. Podľa Ondrejovej manželky Eriky bola dôvodom na odchod z metropoly východu najmä spevákova kariéra. Minulé Vianoce tak už trávila rodinka spoločne v hlavnom meste. „Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale keďže sme ako rodina chceli byť spolu, tak sme sa rozhodli pre tento krok. Náš domov je však všade, kde sme spolu, to je to hlavné a ja verím, že spoločne zvládneme všetko,“ dodala ďalej mama troch detí pre portál Najmama.sk.

3. Michal Hudák

Aj Ondrejov kolega z umeleckej brandže, moderátor a herec Mišo Hudák, odišiel už pred rokmi z Prešova, aby sa usadil na západe Slovenska. Dôvodom bolo najskôr štúdium na Vysokej škole múzických umení a keď sa po škole začal objavovať na obrazovke vo verejnoprávnej STVR, usadil sa už v Bratislave natrvalo. V súčasnosti ho televízni diváci môžu často vidieť v jojkárskej relácii Inkognito po boku ďalšieho východniara, hudobníka Mariána Čekovského.