Chlapa jej predpovedala veštica aj kamarátky. Bibiana Ondrejková prezradila, akých mužov miluje

Od leta minulého roka nestojí po boku Bibiany Ondrejkovej žiadny muž. Herečka a moderátorka, ktorá sa do sŕdc televíznych divákov zapísala najmä dabovaním bláznivej Phoebe zo seriálu Priatelia, tvorila síce desať rokov pár s manželom Štefanom Pogánym, no ich cesty sa rozišli. Ako priznala, aktuálne je slobodná, na mužov však nezanevrela. V rozhovore pre portál Topky.sk prezradila, akých mužov má rada.

Vyveštili jej ho v kartách

Dalo by sa povedať, že vzťah herečky a jej manžela nebola len náhoda, Bibiane ho totiž podľa vlastných slov predpovedala v kartách i veštica Vlastička zo Senice a prsty v tom mali aj kolegyne Slávka Halčáková a Helena Geregová, ktoré jej veštili z kariet tiež.

„Takže všetky tri dámy sa zhodli na tom, že vidia svadbu a muža v uniforme, čo som ja považovala za absurdné. No nakoniec, dá sa to vyložiť aj ako oblek, pretože Štefko ho nosí do práce stále. A pani Vlastička mi vo zvyškoch kávy ukázala aj písmeno š. Vraj ho môj vyvolený bude mať v mene,“ prezradila herečka ešte pred rokmi v rozhovore pre Nový Čas.

V čase, keď sa umelkyni a jej Štefanovi pretli cesty, poznali sa už dlhšie. „Obaja sme boli sklamaní z predchádzajúcich vzťahov, no zrazu sme sa stretli v správnom čase a na správnom mieste,“ dodala ďalej herečka, ktorá lásku s manželom považovala za osudovú.

Stále existujú