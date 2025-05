Nepočúvate a túžite sa stále hádať? Toto je päť chýb, ktoré robíme v rozhovore s druhými najčastejšie

Neviete prečo, no ľudia na ulici od vás z času na čas bočia a každú začatú konverzáciu sa snažia rýchlo ukončiť? Pravdepodobne je načase zamyslieť sa, ako na druhých pôsobíte a čo robíte pri komunikácii s nimi zle. Netreba si zbytočne sypať popol na hlavu a ľutovať sa a nepomôže vám ani konštatovanie, že ostatní sú k vám zlí a necitliví. Skúste sa do nich radšej vcítiť a porozmýšľajte, čo by ste mohli na vašom správaní zmeniť k lepšiemu. Možno vám pomôžu tieto tipy.

Foto: Freepik/krakenimages.com

Otázkou medziľudských vzťahov a príjemnej konverzácie sa zaoberal už v roku 1730 aj americký prezident Benjamin Franklin. Vo svojej eseji „O konverzácii“, ktorú publikovali aj v The Pennsylvania Gazette a dnes ju parafrázoval portál Big Think, upozornil na päť zásadných chýb, ktorých sa ľudia v spoločnosti zvyčajne dopúšťajú a pre ktoré ich druhí nemajú radi. Čítajte pozorne, aby ste sa im v budúcnosti vyhli.

5. Príliš veľa rozprávajú a ich prejav je len chaosom hluku a nezmyslov

Foto: Unsplash/Metin Ozer

Takíto ľudia hovoria vždy len o sebe a aj keď rozprávajú krásne, v konečnom dôsledku je ich reč skôr monológom než skutočným rozhovorom. Franklin tiež konštatuje, aké zábavné v skutočnosti môže byť vidieť takýchto ľudí viac pokope. „Ani sa nepočujú a nestarajú sa o to, čo hovorí ten druhý, obaja len hovoria svoje a rozchádzajú sa jeden od druhého s veľkým znechutením,“ píše vo svojej eseji jeden z otcov a vodcov americkej revolúcie.

4. Kladú priveľa otázok

Môžeme ich prirovnať k takzvaným vyšetrovateľom. Sú to ľudia, ktorí majú podľa Franklina „drzú zvedavosť a desaťtisíc otázok“ a druhí z nich môžu časom nadobudnúť pocit, akoby sa ocitli na stretnutí s psychoanalytikom a právnikom.

Takýto človek však nie je profesionál, ktorý by vám chcel pomôcť, ale robí to často len zo zvedavosti a z túžby po klebetách. Spoznáte ho jednoducho: otázky formuluje zvyčajne tak, aby odhalil tajomstvá a chyby druhých.

3. Rozprávači príbehov